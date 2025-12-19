CGV, 소금빵맛 ‘맹구짱구 팝콘’ 출시

CGV는 ‘극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’ 개봉을 기념해 팝콘과 굿즈를 출시한다고 19일 밝혔다.

삼양식품과 협업해 선보이는 ‘맹구짱구 팝콘’은 삼양식품의 신제품 ‘맹구짱구’ 과자를 모티브로 개발한 소금빵맛 팝콘이다. ‘맹구짱구’는 기존 짱구 과자에 소금빵의 버터 풍미를 더해 새롭게 선보인 제품으로, 히말라야 암염의 짭짤함과 고소함이 조화를 이루는 것이 특징이다. CGV는 이 풍미를 팝콘에 그대로 구현했으며, 구매 시 팝콘 위에 ‘맹구짱구’ 과자를 토핑으로 얹어 제공해 바삭한 식감을 더했다. 또한 맹구짱구 팝콘 구매 고객에게는 ‘대왕 띠부씰’을 랜덤으로 선착순 증정한다.

CGV는 오는 24일 개봉하는 ‘극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’를 콘셉트로 제작한 콜라보 굿즈도 출시한다. 이번 극장판의 주요 캐릭터인 맹구를 활용해 줄자 키링과 피규어를 선보인다. 특히, 줄자 키링은 맹구의 코에서 줄자가 나오는 유쾌한 디자인으로 소장 가치를 높였다. 피규어는 짱구·맹구·흰둥이의 포즈와 표정을 정교하게 담아 영화 관람의 추억을 소장할 수 있는 아이템으로 완성했다.

‘맹구짱구 팝콘’ 및 굿즈는 오는 22일부터 CGV 매점에서 만나볼 수 있으며, 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인 가능하다.

CJ CGV 김수경 컨세션사업팀장은 “‘극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’의 개봉을 맞아 영화관에서만 경험할 수 있는 특별한 제품을 준비했으니 많은 관심 부탁드린다”며 “관객들이 영화 관람과 함께 새로운 맛의 팝콘과 귀여운 캐릭터 굿즈까지 즐기며 더욱 특별한 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]