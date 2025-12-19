“팀에 믿음 주는 수비수가 될 것” 대구FC, 수비수 정헌택과 재계약 체결

사진=대구FC 제공

대구FC가 수비수 정헌택과 2년 재계약을 체결했다고 밝혔다.

대구FC는 2002년생 수비수 정헌택의 잠재력과 올 시즌 보여준 성장세, 그리고 꾸준한 성실함을 높이 평가하며 2년 재계약을 체결했다. 대구 구단은 “정헌택은 짧은 기간 동안 빠르게 성장하며 팀에 긍정적인 에너지를 불어넣은 선수다. 데뷔 시즌임에도 기회가 주어질 때마다 묵묵히 본인의 역할을 해냈고, 앞으로 더욱 발전 가능성이 큰 수비 자원이라고 판단했다”고 밝혔다.

정헌택은 2024시즌 대구FC에 입단해 2025시즌 K리그1에서 데뷔했다. 데뷔 시즌 동안 10경기에 출장해 1도움을 기록했고, 출전한 모든 경기에서 무패(승리 또는 무승부)를 이어가며 안정적인 수비력을 보여줬다. 특히 베테랑 수비수들과의 호흡을 통해 팀의 수비 안정화에 기여하며 주목받는 신예로 성장했다.

정헌택은 재계약 소감을 통해 “대구와 더 오랜 시간 함께하게 되어 정말 기쁘다. 데뷔 시즌인데 많은 응원과 믿음을 보내주신 팬들 덕분에 한 걸음씩 성장할 수 있었다. 앞으로 2년 동안 더 단단한 수비수로 성장해 팀이 필요한 순간에 믿고 맡길 수 있는 선수가 되겠다.”는 각오를 밝혔다.

대구는 정헌택과의 재계약을 통해 수비진을 강화하며, 2026시즌 경쟁력 있는 팀을 완성해 팬 여러분께 최고의 경기를 선보일 예정이다.

