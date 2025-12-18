4연패 뚫고 상위권 노린다, 카르발류 KB 감독 “야쿱·나경복 파이프 활용 주효… 전체적 밸런스 좋았다”

사진=KOVO 제공

간만에 챙긴 완벽한 승점 3점, 기분 좋은 미소가 뒤따른다.

남자프로배구 KB손해보험은 18일 경기도 의정부 경민대학교 기념관에서 열린 삼성화재와의 진에어 2025~2026 V리그 남자부 3라운드 맞대결에서 세트스코어 3-0(25-19 25-21 25-20) 완승을 따냈다.

길었던 4연패에서 탈출하는 3라운드 첫 승리다. 터널을 탈출한 KB손해보험은 시즌 8승8패로 5할 승률을 맞췄고, 승점 25를 찍어 3위로 도약했다. 2위 현대캐피탈(8승6패·승점26)을 쫓으면서도 4위 OK저축은행(8승7패·승점23), 5위 한국전력(8승6패·승점22)까지 얽힌 치열한 상위권 싸움을 이어갈 예정이다.

홈에서 기분 좋은 강세도 이어진다. KB손해보험은 올 시즌 안방 승률 75%(6승2패)를 달리는 중이다. 이번 연패 기간에도 원정 약세가 두드러졌다. 홈에서 열린 지난 2일 한국전력전 패배에 이어 펼쳐진 원정 3연전(천안-부산-수원)에서 내리 졌다. 오랜만에 돌아온 홈에서 잊고 있던 승리를 꺼내들면서 반등 계기를 마련했다.

주포 비예나가 24득점-공격성공률 65.52%로 반짝 빛났다. 양 팀 합쳐 최다 득점, 최고 공격성공률을 자랑했다. 블로킹 3개와 서브에이스 2개도 함께 곁들였다. 이어 야쿱(12점)-나경복(9점)으로 이어지는 좌측 날개진까지 다채로운 공격 루트를 살려낸 세터 황택의의 경기 조율도 함께 빛났다.

연패에서 탈출한 레오나르도 카르발류 KB손해보험 감독은 “전체적 밸런스가 좋았다. 우리의 리시브가 흔들리지 않았고, 상대 리시브 라인을 흔들었다. 특히 사이드 아웃 공격이 좋았고, 그 과정에서 나경복과 야쿱의 파이프 활용이 승리를 이끌었다. 전반적으로 상대보다 밸런스가 좋았던 경기”라는 총평을 내놨다.

범실 개수는 22-18로 상대보다 많았지만, 크게 개의치 않는다. 사령탑은 “어떤 종류의 범실인지에 따라 이야기가 다르다. 공격범실과 서브에이스 모두 세트당 개수로 따지면 많지 않았다고 본단. 특히 서브의 경우 서브에이스도 7개가 있었다”며 더 큰 이득을 위한 실패에 크게 연연하지 않는 모습을 보여줬다.

무엇보다 고무적인 건 그동안 흔들린 리시브 효율의 회복이다. KB손해보험은 이 수치가 27.79%로 리그 최하위다. 하지만 이날 35.19%를 찍으며 완연한 회복세를 보였다. 카르발류 감독은 “오늘의 리시브가 좋았던 건 맞다. 하지만 엄밀히 따지면 좋은 리시브의 이유는 상대의 서브가 그렇게 좋지 않았기 때문이다. 당장 숫자가 좋았더라도 상대의 서브 성공률과 서브 종류를 고려해야 한다. 특히 남자배구에서 더 그렇다”며 이날의 반짝임에 그치지 않고 더 안정적인 경기력을 갈고 닦아야 한다는 묵직한 한마디도 덧붙였다.

