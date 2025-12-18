‘홈 스윗홈’ 최하위 잡고 4연패 탈출한 KB손해보험… 삼성화재는 구단 최초 10연패 수렁

사진=KOVO 제공

따뜻한 집으로 돌아와서, 길었던 어둠을 비추는 승리 빛줄기를 쏘아올렸다.

남자프로배구 KB손해보험은 18일 경기도 의정부 경민대학교 기념관에서 열린 삼성화재와의 진에어 2025~2026 V리그 남자부 3라운드 맞대결에서 세트스코어 3-0(25-19 25-21 25-20) 완승을 따냈다.

길었던 4연패에서 탈출하는 3라운드 첫 승리다. 터널을 이날 탈출한 KB손해보험은 시즌 8승8패로 5할 승률을 맞췄고, 승점 25를 찍어 3위로 도약했다. 2위 현대캐피탈(8승6패·승점26)을 쫓으면서도 4위 OK저축은행(8승7패·승점23), 5위 한국전력(8승6패·승점22)까지 얽힌 치열한 상위권 싸움을 이어갈 예정이다.

홈에서 기분 좋은 강세도 이어진다. KB손해보험은 올 시즌 안방 승률 75%(6승2패)를 달리는 중이다. 이번 연패 기간에도 원정 약세가 두드러졌다. 홈에서 열린 지난 2일 한국전력전 패배에 이어 펼쳐진 원정 3연전(천안-부산-수원)에서 내리 졌다. 오랜만에 돌아온 홈에서 잊고 있던 승리를 꺼내들면서 반등 계기를 마련했다.

반면 삼성화재는 길고 긴 10연패 수렁에 빠졌다. 지난 14일 우리카드전 패배로 구단 최다 9연패로 고개를 떨군 삼성화재는 이날도 반전을 만들지 못하고 고개를 숙였다. 구단 최초 두 자릿수 연패다.

KB손해보험은 주포 비예나가 24득점-공격성공률 65.52%로 반짝 빛났다. 양 팀 합쳐 최다 득점, 최고 공격성공률을 자랑했다. 블로킹 3개와 서브에이스 2개도 함께 곁들였다. 이어 야쿱(12점)-나경복(9점)으로 이어지는 좌측 날개진도 힘을 보탰다. 블로킹 3개를 건져낸 미들블로커 박상하의 노련한 수비도 빛났다. 다양한 공격 옵션을 십분 살려낸 세터 황택의의 경기 조율도 승리에 일조했다.

삼성화재는 외인 에이스 아히가 16득점으로 팀 내 유일한 두 자릿수 득점으로 분전했지만, 외로운 싸움이었다. 김우진(7점), 김준우(7점) 등이 아히의 부담을 덜어주지 못하면서 쓰라린 셧아웃 패배를 당했다.

1세트부터 KB손해보험이 홈 팀의 열띤 응원 속에 스퍼트를 올렸다. 안정적인 리시브로 상대 서브를 받아내며 산뜻한 출발을 알렸다. 세터 황택의의 고른 분배 속에 삼성화재 코트를 두드렸다. 7-5 미세한 리드에서 차영석의 득점을 시작으로 상대 연속 범실을 엮어 달아났고, 박상하의 블로킹으로 4연속 득점과 함께 11-5로 크게 앞섰다. 세트 막판 삼성화재의 추격을 제어하고 25-19로 무난하게 세트를 선취했다.

2세트에도 흐름이 이어졌다. 엎치락뒤치락 시소 게임이 펼쳐지던 20-20에서 경기가 움직였다. 나경복과 황택의가 빛났다. 나경복이 퀵오픈 득점으로 사이드 아웃을 돌렸고, 이후 서브에이스로 연속 득점을 시작했다. 이어 황택의의 기가막힌 연속 디그가 훌륭한 반격으로 이어지며 순식간에 24-20 세트 포인트를 일궜다. 결국 비예나의 득점과 함께 25-21로 세트 문이 닫혔다.

3세트가 결국 경기 마지막 세트가 됐다. 삼성화재의 승리 의지가 쉽게 꺾인 건 아니다. 패배 위기 속에서 세터 교체 승부수(노재욱→도산지)로 반격을 노렸다. 흥을 올린 KB손해보험에 주눅들지 않고 꾸준히 사이드아웃 배구로 점수를 맞댔다. 하지만 막판 뒷심에서 KB손해보험이 앞섰다. 야금야금 점수를 벌렸고, 상대 김요한의 서브 범실로 20점 고지(20-17)를 선점했다. 비예나가 팽팽한 싸움을 5점 차로 바꾸는 서브에이스로 사실상 축포를 쐈고, 상대의 막판 추격을 25-20으로 잠재우면서 승리 마침표를 찍었다.

의정부=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

