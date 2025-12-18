K-뷰티 엑셀레이팅 전문가 찾는다… 케이글로잉, 업계 최고 대우 경력직 대규모 채용

국내 크로스보더 리딩 기업 구하다(대표 윤재섭)가 운영하는 K-뷰티 글로벌 브랜드 엑셀레이팅 솔루션 '케이글로잉(Kglowing)'이 업계 최고 대우를 내걸고 경력직 대규모 채용에 나선다고 18일 밝혔다.

케이글로잉은 올 4월 서비스 론칭 이후 틱톡 크리에이터 200만 명 규모의 글로벌 마케팅 네트워크를 구축하며 12월 기준, 30여 개 K-뷰티 등 국내 고객사를 유치하는 데 성공했다.

아마존과 틱톡 분야 전문 인력에게는 업계 최고 수준의 대우와 성과 기반 인센티브가 주어진다(경력 및 역량에 따라 협의). 모집분야는 ▲B2B 세일즈 매니저 ▲틱톡 글로벌 마케팅 컨설턴트 ▲글로벌 아마존 어카운트 매니저 ▲콘텐츠 크리에이티브 디자이너 ▲글로벌 이커머스 물류 팀장 ▲재무회계팀장 등 6개 직군이다. 보다 자세한 사항 및 지원은 사람인, 원티드 등 채용 사이트를 통해 확인할 수 있다.

윤재섭 케이글로잉 대표는 “이번 대규모 인재 영입을 발판으로 정부의 수출 지원 정책을 고객사들이 활용할 수 있도록 적극 지원해 아마존과 틱톡을 통한 폭발적인 성장에 기여하는 한편, 글로벌 시장 진출을 하고자 하는 신규 고객사들을 유치하는데 집중할 것”이라며 “글로벌 무대, 특히 북미 및 유럽 지역에서 K-뷰티 브랜드와 함께 ‘퀀텀점프’를 이뤄낼 유능한 인재들의 많은 지원을 기대한다”고 밝혔다.

한편, 케이글로잉을 운영하는 구하다는 수출바우처 공식 수행기관 선정돼 K-뷰티 관련 국내 기업들의 수출 역량 강화에 기여하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]