입짧은햇님도 ‘박나래 주사이모’ 논란에 연루?…의혹 불거져

개그우먼 박나래가 주사이모 A씨에게 병원이 아닌 오피스텔에서 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 제기된 가운데, 박나래와 함께 tvN 놀라운 토요일에 출연했던 먹방 크리에이터 입짧은 햇님도 연루됐다는 의혹이 나왔다.

18일 디스패치는 주사이모 A씨가 지난해 4월 박나래의 매니저와 나눈 메신저 대화 내용이라며 입짧은햇님이 A씨에게서 불법으로 다이어트약을 받고 주사 링거를 맞은 정황이 있다고 보도했다.

공개한 A씨의 메시지에는 "햇님이는 3번 먹는다고. 심하게 먹는 날에는 4번도 먹어. 햇님이 가끔 다시 99키로로 가는 꿈까지 꾼대. 그렇게 먹고 60키로대를 유지하는 것도 노력이야"라는 내용이 담겼다. 입짧은햇님은 주사이모의 전달책 역할도 했다는 의혹도 드러냈다.

놀토 측은 현재 상황을 파악 중으로 알려졌다.

한편 주사이모 논란에 휘말린 박나래는 방송 활동 중단을 선언한 뒤, MBC 나 혼자 산다, 놀라운 토요일 등 출연 중인 프로그램들에서 하차했다.

