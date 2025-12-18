묵직한 존재감…유기상, 프로농구 올스타전 선발 투표 1위

사진=KBL 제공

묵직한 존재감을 자랑한다.

유기상(LG)이 ‘2025~2026 LG전자 프로농구’ 올스타전 선발 투표에서 팬 투표와 선수단 투표 합산 최종 1위에 올랐다. 지난 시즌에 이어 2년 연속이다.

올스타전 출전 선수는 지난 시즌과 동일하게 팬 투표 70%, 선수단 투표 30%를 합산해 선발한다. 유기상은 지난 4일부터 17일까지 진행된 팬 투표에서 총 128만9386표 중 6만1716표를 받으며 1위를 차지했다. 선수단 투표에서 유효 투표 수 1232표(선수단 176명) 중 61표를 받아 2위, 합산 결과 48.36점으로 전체 1위의 영예를 안았다.

정규시즌 2라운드에서 맹활약을 펼치며 MVP에 선정된 이정현(소노)은 유기상과의 팬 투표 접전에서 6만1104표를, 선수단 투표에서 59표를 얻으며 최종 2위를 차지했다. 양준석(LG)은 합산 점수 37.04점(팬 투표 5만1189표/ 선수단 투표 38표)으로 뒤를 이었다.12월6일) 기준 1, 2위 팀 감독인 조상현 LG 감독과 유도훈 정관장 감독이 맡는다. 감독 추천 선수 4명과 팀 구성은 추후 발표할 예정이다.

한편, 2025~2026 올스타전은 내년 1월18일 잠실실내체육관에서 개최된다. 잠실실내체육관에서 열리는 마지막 올스타전으로, KBL 최고의 별들이 함께하는 상징적인 무대가 될 전망이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

