벤츠 코리아, ‘2025 KIMA 한국산업주요기업평가’서 3년 연속 수상

KCA 한국소비자평가 송영재 회장(왼쪽에서 다섯번째), 메르세데스-벤츠 코리아 김종빈 리테일 영업 부문 부장(왼쪽에서 여섯번째)이 수상 후 기념촬영을 하고 있다.

메르세데스-벤츠 코리아㈜가 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 소비자 평가 기반 ‘2025 KIMA 한국산업주요기업평가’에서 자동차 분야 수입차 부문 주요기업으로 선정됐다. 강화된 소비자 경험 기반 평가 체계 속에서도 지난 2023년부터 3년 연속으로 해당 부문에 선정되며 높은 브랜드 신뢰도와 고객 만족도를 다시 한번 증명했다.

‘KIMA 한국산업주요기업평가’는 소비생활과 밀접한 핵심 산업군의 성장을 선도하는 주요기업에 대한 소비자 평가로, 실제 구매 경험이 있는 소비자들의 제품 및 서비스에 대한 경험 지표와 빅데이터를 기반으로 진행된다. 올해 평가는 7월부터 10월까지 국내 소비자 약 5천 500여명의 평가 데이터를 바탕으로 진행됐다.

수입차 부문은 ▲제품 및 서비스 품질 만족도, ▲브랜드 인지도, ▲디자인 만족도, ▲서비스센터 이용 만족도, ▲고객 소통 및 응대 만족도, ▲가격 대비 전반적 만족도 등 총 6개 소비자 핵심 지표를 기반으로 분석됐다. 메르세데스-벤츠 코리아는 전 항목에서 우수한 평가를 받으며, 18개 수입차 브랜드 가운데 주요기업으로 선정됐다.

이번 결과는 메르세데스-벤츠 코리아가 지속적으로 추진해 온 고객 중심 전략의 누적된 성과다. 판매 및 서비스 전 과정에서의 고객 만족도 강화, 서비스센터 운영 효율성 개선, 고객 시승 프로그램 및 브랜드 팝업 행사 운영 등 다양한 노력이 실제 소비자 평가 데이터에 긍정적으로 반영된 것으로 나타났다.

메르세데스-벤츠 코리아 관계자는 “KIMA 한국산업주요기업평가에서 3년 연속 주요기업으로 선정된 것은, 고객들이 메르세데스-벤츠와 함께 하는 여정에서 경험하신 삼각별에 대한 신뢰가 꾸준히 유지되고 있다는 의미라 더욱 뜻깊다”며, “앞으로도 고객 중심 철학을 바탕으로 최고의 브랜드에 걸맞은 최고의 제품과 서비스를 제공하며 브랜드 가치를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 메르세데스-벤츠 코리아는 전국 64개 공식 전시장, 73개 공식 서비스센터에서 체계적이고 전문적인 판매 및 서비스 프로그램을 운영하며, 브랜드 명성에 걸맞은 최고의 제품과 차별화된 서비스를 제공하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]