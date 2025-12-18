베이비몬스터의 미니 2집 [WE GO UP] 수록곡 'SUPA DUPA LUV' 뮤직비디오를 오늘 밤 12시(19일 0시) 공개한다고 YG엔터테인먼트가 18일 밝혔다.

앞서 YG엔터테인먼트는 'SUPA DUPA LUV'와 관련된 콘텐츠를 선보일 것을 예고, 멤버들의 개인 티저를 순차적으로 게재하며 음악 팬들의 기대감을 키운 바 있다. 그리고 이날 콘텐츠의 정체가 뮤직비디오라는 소식을 전해 폭발적인 호응을 끌어내고 있다.

이와 함께 베일을 벗은 포스터는 몽환적인 분위기로 눈길을 끌었다. 새하얀 설원을 배경으로 멤버들의 청초한 비주얼과 신비로운 아우라가 보는 이들의 심박수를 끌어올린 가운데, 눈보라 속 새겨진 나비 형상은 이번 뮤직비디오 콘셉트와 어떠한 연관성을 띠고 있을지 궁금증을 불러일으켰다.

'SUPA DUPA LUV'는 미니멀한 트랙 위에 서정적인 멜로디가 어우러진 R&B 힙합 장르의 곡이다. 사랑의 감정을 직관적으로 풀어낸 노랫말, 멤버들의 감각적인 보컬과 성숙해진 표현력으로 일찌감치 좋은 반응을 얻어왔다.

베이비몬스터는 미니 2집 컴백 후 타이틀곡 'WE GO UP', 수록곡 'PSYCHO' 뮤직비디오로 한계 없는 콘셉트 소화력을 뽐내며 글로벌 팬들의 마음을 사로잡아왔던 터. 카리스마 넘치는 액션부터 미스터리한 표정 연기까지 다채로운 매력을 선보인 만큼 세 번째 뮤직비디오를 통해서는 어떤 음악 세계를 펼쳐 보일지 관심이 모아진다.

한편 베이비몬스터는 총 6개 도시·12회차에 걸친 'BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26'을 순항 중이다. 또한 최근 '2025 MAMA AWARDS'에서 꾸민 스페셜 스테이지와 본무대 영상이 전체 조회수 1·2위를 나란히 기록했으며, 기세를 몰아 오는 25일 SBS '2025 가요대전'에 출격해 또 한 번 레전드 무대를 탄생시킬 전망이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

