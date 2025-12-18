웨이션브이, 신곡 ‘白色定格 (Eternal White)’ 영어 버전 공개

WayV(웨이션브이)가 신곡 ‘白色定格 (Eternal White)’(이터널 화이트)의 영어 버전 무대를 공개한다.

WayV는 오는 20일 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연, 겨울 스페셜 앨범의 타이틀 곡 ‘白色定格 (Eternal White)’ 영어 버전 무대를 펼칠 예정이어서 높은 관심이 기대된다.

타이틀 곡 ‘白色定格 (Eternal White)’는 하얀 겨울처럼 얼어붙은 시간을 깨고 끊임없이 앞으로 나아가겠다는 강한 의지를 담은 댄스 팝 곡으로, 이번 ‘쇼! 음악중심’을 통해 처음 선보이는 영어 버전 무대는 원곡과 또 다른 매력을 선사하는 것은 물론, WayV의 여유롭고 에너제틱한 퍼포먼스를 만날 수 있어 글로벌 팬들을 사로잡을 전망이다.

WayV 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’는 동명의 타이틀 곡을 포함한 총 7곡으로 구성되어 있으며, 오늘(18일) 발표된 써클 주간 차트(12월 7~13일)에서 앨범과 리테일 앨범 차트 1위로 2관왕을 차지해 뜨거운 반응을 실감케 한다.

앞서 이번 앨범은 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 전체 차트 및 EP 차트 1위, ‘골드 앨범’ 인증 획득(판매액 25만 위안 초과시 부여), 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 9개 지역 1위 및 총 15개 지역 TOP10 등에도 오른 바 있다.

