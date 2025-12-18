헌트릭스 변신 베이비몬스터, ‘골든’ 원키 라이브 ‘MAMA’ 찢었다

베이비몬스터의 '2025 MAMA AWARDS' 비하인드 영상이 지난 17일 YG 공식 블로그를 통해 전격 공개됐다. 압도적인 라이브 퍼포먼스로 Mnet 유튜브에서 해당 시상식 조회수 1·2위를 휩쓴 무대의 뒷이야기가 베일을 벗은 것.

데뷔 첫 'MAMA' 무대를 앞둔 베이비몬스터는 동선과 위치를 점검하며 실전처럼 사전 리허설에 몰입했다. 공연 당일에는 세심한 컨디션 관리와 반복 연습으로 긴장 속에서도 집중력을 끌어올렸고, YG 선배들이 쌓아온 'MAMA' 무대의 의미를 되새기며 각오를 다졌다.

드디어 본무대에 오른 멤버들은 강렬한 카리스마의 'WE GO UP'과 에너지가 폭발한 'DRIP'으로 현장을 단숨에 장악했다. 완성도 높은 퍼포먼스로 뜨거운 함성을 이끌어냈고, 이어진 '월드와이드 팬스 초이스' 수상에는 모든 영광을 몬스티즈(팬덤명)에게 돌리며 고마움을 표했다.

다음날에는 파리타, 아현, 로라가 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 속 걸그룹 헌트릭스로 분해 스페셜 스테이지를 준비했다. 특히 백스테이지에서는 메기 강, 크리스 아펠한스 감독으로부터 찬사를 받으며 사인과 덕담을 나누는 뜻깊은 시간을 가져 눈길을 끌기도 했다.

이어진 본무대에서 세 사람은 감미로운 보이스로 'What It Sounds Like' 포문을 열었고, 'Golden'까지 원키 라이브로 완벽하게 소화했다. 성공적으로 무대를 마친 멤버들은 "여러분께 힘이 되는 무대가 됐으면 좋겠다"고 진심을 전했다.

한편 베이비몬스터는 오늘 밤 12시(19일 0시) 미니 2집 [WE GO UP] 수록곡 'SUPA DUPA LUV' 뮤직비디오를 공개한다. 또 총 6개 도시·12회차에 걸친 'BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26'을 순항 중이며, 오는 25일 SBS '2025 가요대전'에 출격해 다시 한번 레전드 무대를 선보일 전망이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

