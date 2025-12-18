명MC·열정의 출연자·역대 진(眞) 총집결…‘미스트롯4’ 역대급 기대

‘미스트롯4’가 트롯의 새 역사를 쓴다.

TV CHOSUN ‘미스트롯4’가 드디어 오늘(18일) 밤 10시 첫 방송된다. ‘미스트롯’ 시리즈는 대한민국에 트롯 신드롬을 일으킨 원조 오디션으로, 매 시즌 한계를 넘으며 전 국민의 뜨거운 사랑을 받아왔다. 그 명성을 잇는 ‘미스트롯4’ 역시 한층 진화한 구성과 파격적인 변화로 대한민국 트롯 오디션의 새 역사를 써 내려갈 전망이다.

# 황금 마스터 라인업..역대 진(眞) 총집결

트롯 명가 ‘미스트롯’, ‘미스터트롯’ 시리즈의 가장 큰 자산은 매 시즌 탄생한 젊은 트롯 스타들이다. 이번 시즌 놓칠 수 없는 관전 포인트 역시 역대 진(眞)이 총출동한 마스터 라인업이다. ‘미스터트롯1’ 임영웅을 제외한 역대 ‘미스트롯’과 ‘미스터트롯’ 진이 한자리에 모이며 전례 없는 스케일을 완성했다.

선배 마스터로는 ‘미스트롯1’ 眞 송가인, ‘미스트롯2’ 眞 양지은, ‘미스트롯3’ 眞 정서주, ‘미스터트롯2’ 眞 안성훈, ‘미스터트롯3’ 眞 김용빈이 이름을 올렸다. 여기에 ‘미스터트롯1’ TOP7 김희재, ‘미스터트롯2’ 善 박지현, ‘미스터트롯3’ 善 손빈아와 美 천록담, 춘길, ‘미스트롯3’ 善 배아현까지 합류해 다시 없을 황금 라인업을 완성했다.

제작진 또한 마스터 섭외에 심혈을 기울였다는 후문이다. 시리즈 사상 처음 마스터로 합류한 송가인을 비롯해 골프 여제 박세리, 카리스마 댄서 모니카 등 각 분야를 대표하는 ‘여제’들이 완성도 높은 마스터 라인업을 구축했다.

# ‘미스트롯4’에서 최초 공개되는 숨은 원석들 “드디어 나왔다, 퍼펙트 무대!”

무엇보다, 이번 ‘미스트롯4’는 오디션의 의미를 다시 생각해 보게 만드는 시즌이 될 전망이다. 이제껏 조명받지 못했던 숨은 원석들이 총출동하는 것. 뿐만 아니라, 타 오디션 출연 경험이 전무한 현역급 실력파들까지 대거 출연해 트롯 판을 제대로 뒤흔들 예정이다.

이에 마스터들도 전율을 감추지 못했다고 한다. 마스터들은 “어디서 있다가 이제 나왔어!”, “신기할 정도로 잘한다”, “드디어 나왔다! 결점 없는 퍼펙트한 무대!”, “이렇게 잘하는 분들이 또 있었어?!”라며 최강 뉴페이스들의 등장에 감탄을 금치 못한다. 전대미문의 트롯 신드롬을 예고하는 ‘미스트롯4’ 새 얼굴들의 무대는 반드시 주목해야 할 관전 포인트다.

