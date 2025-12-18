현대모비스, ‘케이원메드글로벌과 후원 협약’

사진=현대모비스피버스 제공

프로농구 현대모비스는 ‘의료기기 전문기업’ ㈜케이원메드글로벌(대표 김상식)과 공식 후원 협약을 체결했다고 밝혔다.

현대모비스는 지난 17일 수요일 안양 정관장과의 홈경기에서 케이원메드글로벌과 공식 후원 협약식을 진행했다. 이날 협약식에는 케이원메드글로벌 전용재 이사가 참석해 자리를 빛냈다.

케이원메드글로벌은 독자적인 기술을 바탕으로 통증 치료 및 완화에 도움이 되는 체외 충격파, 자기장 장비와 고주파 치료 장비 등을 개발 및 제조하는 기업이다.

이번 후원 협약으로 케이원메드글로벌은 현대모비스 선수단의 재활 치료 및 컨디션 조절을 위해 집중형 체외충격파 장비 듀얼액티브F(DualActive F), 방사형 체외충격파 장비 듀얼액티브R(DualActive R), 그리고 RET·CET 방식의 고주파 적용이 가능한 시네손3(Sineson3) 장비를 지원할 예정이다.

