‘돌고 돌아 리시브’ 목적타 지옥에 빠진 페퍼… 피어오르는 5연속 꼴찌 불명예 공포

페퍼저축은행 선수단이 지난 17일 광주 IBK기업은행전에서 패하고 아쉬워 하고 있다. 사진=KOVO 제공

출구 없는 연패의 복판, 어느새 하위권이다.

여자프로배구 페퍼저축은행이 시즌 7연패 수렁에 빠졌다. 지난달 21일 정관장과의 2라운드부터 지난 17일 IBK기업은행과의 3라운드까지 모두 졌다. 이 기간 챙긴 승점은 1점(11월30일 IBK기업은행전 2-3 패)에 불과하다.

성적은 곤두박질 쳤다. 1라운드까지만 해도 3연승 포함 4승2패의 준수한 스타트를 알렸다. 1위 한국도로공사 바로 밑에 위치했을 때도 있었지만, 지옥 같은 연패와 함께 어느새 리그 6위(6승9패·승점17)로 추락했다. 최하위 정관장(5승10패·승점14)과의 꼴찌 경쟁을 걱정해야 한다.

2021년 창단한 페퍼저축은행은 2021~2022시즌부터 직전 시즌까지 4시즌 연속 꼴찌를 기록했다. 그동안 자유계약선수(FA) 시장에서 이고은, 박정아 등 대어들을 품어왔지만, 좀처럼 성과가 나지 않으면서 불명예를 탈출하지 못했다.

올 시즌도 외부 FA 고예림을 수혈하며 다시 절치부심했지만, 사정은 여의치 않다. 따라주지 않는 공수 밸런스 때문이다. 특히 고질적인 문제점인 리시브가 발목을 잡는다. 팀 리시브 효율이 24.64%로 전체 6위다. 기본적인 공격 조립이 되지 않으니 팽팽한 싸움을 위한 사이드 아웃 배구를 펼칠 수가 없다.

리베로 한다혜가 리시브 효율 37.83%(리그 5위)로 버티지만 버겁다. 함께 리시브 라인을 형성해주는 박은서(25%), 이한비(20.82%), 고예림(20.23%), 박정아(15.67%) 등 아웃사이드 히터진의 부진이 뼈아프다.

페퍼저축은행 박정아가 리시브를 받고 있다. 사진=KOVO 제공

상대가 날개진을 노골적으로 노리는 목적타 서브만 대놓고 때려도 달리 대응할 방법이 없다. 직전 17일 IBK기업은행전이 대표적이었다. 박정아가 자신을 파고드는 상대 서브에 고전했다. 17번의 리시브 중 리시브 정확은 단 2번, 실패는 3차례에 달했다. 이날 페퍼저축은행은 서브에이스만 8개를 내줬고, 팀 리시브 효율은 16.18%라는 초라한 숫자를 남겼다.

1라운드 돌풍을 일으켰던 아시아쿼터 시마무라의 활용도도 떨어질 수밖에 없다. 안 그래도 상대의 집중 마크가 들어오는 마당에 팀적인 짜임새까지 무너지는 최악의 상황이다. 흔들린 리시브마저 양질의 토스로 연결 시킬 세터가 있으면 좋겠지만, 그런 세터는 소위 ‘월드클래스’로 불린다. 너도나도 세터난을 호소하는 V리그에서는 쉽게 찾아볼 수 없다는 뜻이다.

결국 페퍼저축은행의 과제는 단 하나다. 외국인 주포 조이의 공격 부담을 덜고 중앙 공격 옵션을 살리기 위해 세터에게 많은 선택지를 줄 수 있는 환경, 즉 돌고 돌아 리시브가 이뤄져야만 한다는 것이다.

장소연 페퍼저축은행 감독의 고민도 여기에 있다. 수비에 집중하면 공격이 안 풀리고, 공격에 집중하면 수비가 무너지는 악순환 때문에 최적의 조합을 찾는 게 정말 어려운 상황이긴 하다. 하지만 변화나 타개책이 없다면 지금의 추락을 막아서기 힘들다. 난관에 봉착한 페퍼저축은행의 묘수가 필요한 시점이다.

장소연 페퍼저축은행 감독이 무거운 표정으로 경기를 지켜보고 있다. 사진=KOVO 제공

