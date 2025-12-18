데뷔 21년 차 김희철, 키오프 막내 하늘 보며 현타 온 사연? (김희철의 추카추카추)

‘김희철의 추카추카추’에 ‘대세 핫걸’ 키스오브라이프가 출격했다.

18일 공개되는 ‘김희철의 추카추카추’ 아홉 번째 에피소드는 걸그룹 키스오브라이프(이하 키오프)가 출연해, MC 김희철과의 세대를 넘나드는 케미를 자랑했다. 먼저 키오프는 서머퀸 입증곡 ‘Sticky’를 가창하며 등장, 특유의 자유롭고 여유로운 바이브를 자랑하며 시선을 사로잡았다고 전해진다.

오프닝 토크에서는 막내 하늘의 출생 연도를 들은 김희철이 본인의 데뷔 연도와 같다며 한동안 말을 잇지 못했다고 전해져 폭소를 자아낸다. 이어진 개인기 토크에서도 나띠가 강아지 성대모사, 벨이 까마귀 성대모사를 소름 돋는 싱크로율로 소화해 현장을 뒤집어놨다는 후문이다.

뿐만 아니라, 온라인에서 반응이 뜨거웠던 ’키오프 짤‘ 토크, 제시된 문장에 가장 어울리는 멤버를 지목하는 ’이미지 게임 토크‘가 진행, 멤버들은 때로는 서로를 폭로하기도. 이슈가 됐던 짤에 적극적으로 해명하기도 하며, 특유의 활력 넘치는 에너지를 마음껏 발산, 현장을 유쾌하게 만들었다고 전해진다. 또한 이 과정에서 데뷔 전 벨이 직접 기획하고 제안했던 그룹명을 밝혀 현장을 폭소케 하기도.

또한, 이날 키오프는 지난달 발매한 신곡 ‘Lucky’ 무대와, 챌린지로 역주행했던 ‘Igloo’ 등의 무대도 선보여 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스로 분위기를 뜨겁게 달구었다는 후문. 키오프의 매력 넘치는 퍼포먼스와 통통 튀는 예능감은 김희철의 추카추카추 9회를 통해 확인할 수 있다.

한편, ‘김희철의 추카추카추’ 9회는 12월 18일(목) 오후 6시 공개된다. ‘김희철의 추카추카추’ 는 슈퍼주니어의 우주대스타 김희철이 호스트로 나서, 축하가 필요한 관객들을 초대해 게스트와 함께 특별한 시간을 보내는 유튜브 음악 예능 프로그램이다. 매주 목요일 오후 6시에 에피소드가 공개된다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]