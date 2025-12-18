구혜선, 다이어트 중에도 빛나는 동안 미모…시상식서 단아한 슈트룩 눈길

배우 겸 감독 구혜선이 뜻깊은 소식을 전했다. 사진 = 구혜선 SNS 계정

구혜선은 18일 자신의 SNS에 “2025 태국 올해의 헤드라인 인물 시상식에서 ‘아시아를 빛낸 예술가상’을 받게 되었어요. 고생해주신 모든 분들께 감사드리며. 필승! (13㎏ 감량 목표 도달 중에…)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 구혜선 SNS 계정

공개된 사진 속 구혜선은 화이트 트위드 소재 재킷과 쇼츠, 베스트가 세트로 구성된 포멀한 슈트룩을 착용해 시선을 사로잡았다. 또한 여전히 동안 미모를 자랑하며, 날씬한 몸매가 바쁜 일정 속에서도 꾸준히 노력한 자기관리 열정이 엿보였다.

한편, 구혜선은 카이스트(KAIST) 과학저널리즘 대학원에서 공학석사 과정을 밟고 있다. 최근에는 카이스트와 함께 개발한 펼치는 헤어롤 ‘쿠롤’을 론칭하며 벤처기업 대표로도 활동 중이다. 또한 카이스트가 발표한 신문화전략 ‘QAIST’에서 우수성과자 19팀 중 창의인재 부문 특별 포상 수상자로 선정되는 등 다방면에서 활약하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

