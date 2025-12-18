하이브로, 드래곤빌리지 전 시리즈 연동 ‘종말의 구원자 흐레스벨그’ 통합 카드 선봬

사진=하이브로

하이브로(대표 원세연)는 자사 인기 IP ‘드래곤빌리지’를 활용한 신제품 ‘드래곤빌리지 통합 카드: 종말의 구원자 흐레스벨그’를 17일 정식 출시했다고 18일 밝혔다.

해당 제품은 ‘드래곤빌리지 통합 카드’ 시리즈의 첫 번째 카드팩으로 기존 카드팩의 흥행 성과를 바탕으로 ▲드래곤빌리지 ▲드래곤빌리지 M ▲드래곤빌리지 컬렉션 ▲드래곤빌리지 럼블 시리즈에서 공통으로 사용할 수 있는 통합형 카드로 구성됐다.

카드에 포함된 게임 코드를 통해 유저는 원하는 게임을 선택해 아이템을 획득할 수 있으며 각 게임별로 카드에서만 제공되는 스페셜 드래곤도 함께 만나볼 수 있다.

또한, 출시 기념 초판 한정 혜택으로 신작 ‘드래곤빌리지 럼블’에서 사용할 수 있는 'SS급 전설 드래곤 알 쿠폰'이 포함된다.

하이브로는 "통합 카드는 드래곤빌리지 IP의 가치를 높이고 유저에게 새로운 경험을 제공하기 위해 기획됐다"며 "앞으로도 서적, 완구, 게임을 아우르는 다양한 콘텐츠로 IP 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 전했다.

‘드래곤빌리지 통합 카드: 종말의 구원자 흐레스벨그’에 대한 자세한 정보는 하이브로 공식 스마트스토어에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]