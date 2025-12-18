지방흡입 특화 365mc가 재생의료 분야에서 정부의 엄격한 기준을 충족하며 연구·임상 수행 역량을 공식 인정받았다. 이를 통해 지방줄기세포를 활용한 재생의료 연구와 임상 수행 능력이 한층 확대될 전망이다.

365mc는 자사 지방줄기세포센터가 보건복지부로부터 '첨단재생의료 실시기관'으로 지정됐다고 밝혔다. 해당 지정은 정부가 재생의료 임상과 연구 수행에 필요한 시설·인력·장비 기준을 충족했다고 인정한 의료기관에 부여하는 자격이다.

365mc는 지난해 지방줄기세포센터를 개원한 데 이어, 올해 글로벌365mc대전병원과 부산365mc병원에 연이어 확장하며 연구 역량과 임상 수행 능력을 강화해왔다. 이번 지정은 365mc가 고도화된 재생 치료를 안전하게 연구·시술할 수 있는 기관임을 국가로부터 공식 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

지정된 기관은 줄기세포 기반 치료와 조직 재생 등 고난도 재생의료 연구를 정식 절차에 따라 수행할 수 있다. 이에 따라 지방줄기세포센터는 기존 스킨부스터·정맥주사 등 시술을 계속 운영하면서, 신의료기술 승인 줄기세포 치료도 법령에 따라 진료로 제공할 수 있는 체계를 갖췄다. 이 밖에도, 정부가 운영하는 연구 지원사업에 참여할 수 있고, 국가첨단재생의료정보시스템 등 공공 데이터 인프라를 임상·연구에 활용할 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다.

365mc 지방줄기세포센터 김정은 대표원장은 "이번 지정은 22년 동안 지방 하나에만 집중해 축적해온 경험과 연구의 또 다른 성과"라며 "지방줄기세포를 활용한 임상 치료와 재생의학 연구의 활용 폭이 넓어진 만큼, 보다 근거 기반의 안전하고 만족도 높은 의료 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 정진하겠다"고 말했다.

◆최대 27배 높은 줄기세포 수율..."글로벌 임상 표준 제시 목표"

365mc는 지난 22년간 지방 하나에 몰두하며 지방의 활용 가치를 극대화하기 위한 연구를 지속해왔다. 그 결과 365mc 지방줄기세포센터는 바이오 자회사 모닛셀(Monitcell)과 긴밀히 협력해 고수율·고품질 줄기세포 추출 공정을 개발하고, 이를 원내에 구축했다.

이 공정은 지방 1ml당 생존 세포 수를 크게 높인 것이 특징으로, 적용 시 기존 대비 5~27배 높은 줄기세포 수율을 확보할 수 있다. 이에 따라 지방줄기세포를 더욱 안정적이고 높은 품질로 활용할 수 있는 기반이 마련됐다는 평가다.

김정은 대표원장은 "지방줄기세포센터는 3만 시간 이상의 연구와 수백 차례의 전임상 실험을 거쳐 지방에서 최적의 줄기세포를 추출하는 기술을 완성해 시술에 적용해왔다"며 "세포 추출과 함께 배양·보관·활용까지 이어지는 통합 플랫폼을 고도화해, 국내를 넘어 글로벌 재생 의학 표준을 제시하는 기술을 완성해 나가겠다"고 전했다.

