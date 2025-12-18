보넥도, 연말 의미있는 성과 기록…‘오늘만 아이러브유’ 히트

보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR·(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)가 연말 의미있는 성과를 기록했다. 이들의 디지털 싱글 ‘오늘만 아이 러브 유’가 올해 최고의 히트곡임을 입증했다.
오늘만 아이 러브 유는 18일 발표된 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡의 연말 결산 리포트 ‘이어 인 뮤직’의 한국 차트에서 4위에 올랐다. K-팝 그룹 중 가장 높은 순위다.
오늘만 아이 러브 유는 각종 연간 차트 상위권에 포진하며 히트곡의 위상을 드러내고 있다. 한국 애플뮤직 연간 톱 100에서는 전체 보이그룹을 통틀어 가장 높은 순위인 7위를 기록했다. 영국 NME가 선정한 올해의 베스트 K-팝 송 25에도 올랐으며, 한국 스포티파이가 발표한 2025년 랩드 연말 결산의 톱 트랙 2025에도 이름을 올렸다.
또한 구글의 2025 주요 검색어에서 ‘K-팝 노래’ 부문에 들었다. 음원 성적과 검색량에서 모두 두각을 나타내며 한 해 동안 선풍적인 인기를 끌었음을 증명했다.
올 1월 발표된 이 노래는 최신 차트에서도 식지 않는 인기를 유지하고 있다. 대중성의 지표로 통하는 멜론의 최신 주간 차트(12월 8~14일)에서 37위를 기록했다. 2주 전 41위였다가 지난주 5계단 상승한 36위로 뛰어오른 뒤 꾸준히 40위권을 유지 중이다. 이 외에도 14일 자 인스타그램 릴스 인기 상승 오디오 차트에 재진입하는 등 많은 관심을 받고 있다.
보이넥스트도어는 올해 일본 음악시장에서도 큰 성장세를 보였다. 일본 오리콘이 17일 발표한 연간 랭킹 2025(2024년 12월 23일~2025년 12월 15일)에 따르면 일본 싱글 2집 보이라이프(BOYLIFE)는 연간 싱글 랭킹 23위에 올랐다. 동 시기 데뷔한 K-팝 그룹 중 최고 순위이며 전체 한국 가수 중 세 번째로 높다.
