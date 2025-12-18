'나 항상 그대를' 작곡가 송시현, 10년 만의 가요계 컴백

싱어송라이터 송시현이 10년 만에 신곡을 발표한다.

송시현의 신곡 'Listen'이 오늘 18일 오후 12시 각종 음원사이트를 통해 공개된다. 그는 지난 2016년, 12개월 동안 매월 2~3곡을 발표하며 음악 인생을 돌아본 ‘송시현의 꿈결 같은 세상 프로젝트’를 선보였다. 이후 약 10년 만에 발매하는 신곡으로 더욱 의미가 깊다.

그는 26세부터 대학 실용음악과에서 강의를 시작해 음악 활동과 교수직을 병행해 왔다. 이후 뮤지컬 제작에 참여하면서 자연스럽게 대중가요계와는 잠시 거리를 두게 되었지만, 창작 활동은 꾸준히 이어왔다.

특히 밴드 ‘아이밴(아이참, 이 나이에 밴드를?)’을 조직해 투어 공연을 진행했으며, 지난 25년간 60여 편의 창작 뮤지컬을 무대에 올리며 예술적 행보를 지속해왔다. 시인으로서 출간한 시집들 또한 꾸준히 독자들의 사랑을 받으며 그의 폭넓은 창작 역량을 입증했다.

이번 신곡 ‘Listen’은 이러한 경험과 감성을 바탕으로 직접 작사·작곡한 곡이다. 송시현은 “‘Listen’은 제 삶을 통해 얻은 음악적·인생적 노하우를 모두 담은 작품”이라며, “어쿠스틱 사운드와 리얼 연주에 귀 기울여주길 바란다”고 전했다.

또한 “가사를 들으며 마음껏 상상해달라. 어떤 상상을 하든, 그보다 가혹한 사랑의 이야기일 것”이라고 덧붙이며 신곡에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.

송시현은 1986년 강변가요제를 통해 데뷔했으며 가수 이선희의 ‘나 항상 그대를’, ‘추억의 책장을 넘기면’, ‘겨울 애상’ 등 다수의 명곡을 작사·작곡했다. 또한 영화 ‘퇴마록’, ‘청춘’, ‘가문의 영광’, 드라마 ‘신세대 보고 어른들은 몰라요’ 등의 OST 작업을 맡으며 대한민국 음악계에서 독보적인 발자취를 남겨왔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]