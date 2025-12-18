前 남친도 수사 대상? 박나래 사건, 주변 인물로 확산

사진= 박나래

코미디언 박나래를 둘러싼 각종 의혹이 경찰 수사로 이어지는 가운데, 이번에는 박나래의 전 남자친구 A씨까지 수사 선상에 오르며 사건의 범위가 확대되고 있다.

서울 용산경찰서는 17일 박나래의 전 연인 A씨에 대해 개인정보보호법 위반 혐의로 접수된 고발 사건을 검토 중이라고 밝혔다. 현재 경찰은 고발 내용의 사실관계를 확인하는 단계에 들어간 것으로 전해졌다.

고발 내용에 따르면 A씨는 박나래 자택 도난 사건 당시 매니저 2명과 스타일리스트 1명에게 근로계약서 작성을 이유로 주민등록번호와 주소 등 개인정보를 수집한 뒤, 이를 수사기관에 제출했다는 의혹을 받고 있다.

수사 과정에서는 해당 개인정보 수집에 당사자들의 동의가 있었는지 여부와 함께, 수집 목적과 경찰 제출 경위가 주요 쟁점이 될 전망이다.

이번 고발로 박나래를 둘러싼 수사 구도는 한층 복잡해졌다. 경찰에 접수된 박나래 관련 고소·고발 사건은 총 5건에 달하며, 이와 별도로 박나래 측도 전 매니저를 상대로 1건의 고소를 진행 중인 것으로 알려졌다.

박나래는 현재 직장 내 괴롭힘 주장과 불법 의료 시술 의혹, 각종 비용 정산을 둘러싼 갈등 등 복수의 사안으로 논란의 중심에 서 있다.

특히 불법 의료 행위 여부로 주목받은 이른바 ‘주사이모’ 의혹은 별도 축으로 수사가 진행되고 있다. 서울서부지검이 관련 고발 사건을 경찰로 이송하면서, 향후 경찰 수사를 통해 실체 규명이 이뤄질 것으로 보인다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]