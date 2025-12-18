김현중X허영생X김규종, 데뷔 20주년 기념 자작곡 'Last Christmas' 발매

그룹 FIVE O ONE(김현중, 허영생, 김규종)이 데뷔 20주년 기념 신곡을 발매한다.

FIVE O ONE의 신곡 'Last Christmas'는 따뜻하고 부드러운 밴드 사운드와 멤버들의 감미로운 보이스가 돋보이는 곡으로 크리스마스를 배경으로 사랑하는 사람과의 지난날의 추억을 떠올리며 애틋한 사랑을 표현한다.

아련함과 따뜻함이 동시에 묻어나는 서정적인 사운드와 김현중, 허영생, 김규종 세 멤버의 성숙한 감성이 더해진 이번 곡은 이들의 데뷔 20주년을 자축하는 동시에 팬들에게 특별한 겨울 감성을 선물한다.

FIVE O ONE은 과거 히트곡이자 겨울을 상징하는 곡으로 큰 사랑을 받은 'Snow Prince'에 이은 겨울 시즌송으로 음악팬들의 관심이 집중됐다. 특히 이번 신곡은 김현중이 직접 작사, 작곡, 편곡을 맡아 팬들에 대한 애틋한 마음을 전해 눈길을 끈다.

한편 FIVE O ONE의 새 디지털 싱글 'Last Christmas'은 오늘(18일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]