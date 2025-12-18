‘친부 잠수 폭로’ 서민재, 아기 사진 공개…“신기해”

사진= 서민재 SNS

전 남자친구와 임신 문제를 두고 갈등을 겪었던 서민재(32·개명 후 서은우)가 출산 이후 근황을 전했다.

서민재는 17일 자신의 SNS에 이달 초 태어난 아들의 사진을 공개하며 “주민번호가 25로 시작되는 인간이 존재하다니. 신기해”라는 글을 남겼다.

사진= 서민재 SNS

공개된 사진 속 아이는 또렷한 이목구비가 돋보이는 모습으로 시선을 끈다. 짙은 쌍꺼풀과 큰 눈망울이 인상적인 가운데, 성인 손가락 한 마디도 채 되지 않는 작은 손으로 손가락을 꼭 쥔 모습이 눈길을 사로잡았다.

앞서 서민재는 지난 5월 혼전 임신 사실을 알리며 아이의 친부이자 전 연인인 A씨의 얼굴과 실명, 나이, 재학 중인 대학교와 학과, 학번 등을 공개한 바 있다.

이에 대해 A씨 측은 스토킹처벌법 위반, 감금, 폭행, 정보통신망법 위반(명예훼손) 등의 혐의로 서민재를 고소하며 법적 대응에 나섰다.

한편 서민재는 2020년 채널A 연애 예능 프로그램 ‘하트시그널3’에 출연해 대기업 대졸 공채 최초 여성 정비사라는 이력과 뛰어난 외모로 큰 화제를 모았다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]