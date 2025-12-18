‘YG 저격’ 후폭풍? 송백경, KBS 성우 탈퇴 고백

사진= 송백경 SNS

원타임 출신 송백경이 한국성우협회 탈퇴 의사를 밝히며 성우 활동에 마침표를 찍겠다는 뜻을 전했다.

송백경은 17일 개인 채널을 통해 장문의 글을 공개했다. 그는 “애초에 성우는 나와 맞는, 내가 넘 볼 그런 영역이 아니었다”며 솔직한 심경을 털어놨다.

이어 송백경은 “가끔 미디어에 내가 소개될 때 ‘성우’라는 단어가 나를 수식하기라도 하면 난 내뱉은적도 없는데 마치 거짓말쟁이가 되어 몰리는듯한 생각이 지배적이었다”며 “잘 입지도 않는 옷을 옷장 한 구석 공간만 차지시킨 채 덩그러니 걸어만 둔 듯한 이 상황을 이제 정리할 때가 됐다는 생각에 이르렀다”고 밝혔다.

그는 성우로 활동하던 시절을 돌아보며 “새벽출근, KBS 전속 성우실, 당번 근무, 청소, 낡아빠진 연습실, 원없이 하던 독서, 천사같은 선배님들, 인성이 비뚤어진 잡스러운 선배놈들”이라고 회상했다.

또한 가수 활동 당시와 성우 시절의 대비되는 경험도 언급했다. 송백경은 “사실 원타임 시절 때 내가 가장 싫어하고 혐오하고 출연을 꺼리던 방송국이 KBS였고 그 시절 KBS의 지박령같은 PD들은 우리 노래 가사를 의도적으로 나쁘게 해석하고 재단하려 들고 방송 금지도 많이 시켰었거든”이라며 “아이러니하게 20년쯤 지나고 나는 전속성우 입장이 돼 KBS 2년 계약직 사원으로 그곳 내부를 경험했다”고 적었다.

그러면서 “가수 시절 때는 KBS가 그렇게도 싫고 미웠는데 성우 시절 때는 ‘이 곳에서는 책만 읽은 거 같은데 월급까지 나오네’ 하며 그렇게 2년을 꿀 빠는 맛으로 보냈다”고 덧붙였다.

송백경은 조만간 한국성우협회와 KBS 성우극회를 탈퇴할 계획이라고 밝혔다. 그는 “공부할 거다. 공부해서 다시 새로운 직업을 가져야겠다. 공부만이 내 몸값어치를 끌어올릴 수 있어. 여전히 아직도 늦지 않았다고 믿는다”며 새로운 도전에 나설 뜻을 내비쳤다.

한편 송백경은 2019년 KBS 성우 공채 44기에 합격해 CF 내레이션 등으로 활동했다. 최근에는 YG엔터테인먼트 수장 양현석을 고소하겠다고 밝혔던 박봄을 언급하며 YG엔터테인먼트를 공개적으로 저격해 논란을 빚기도 했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

