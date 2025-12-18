‘김지선 아들’ 래퍼 시바, 건강 이상 고백…“간 수치 정상의 5배 높아”

개그우먼 김지선의 아들로 알려진 래퍼 시바가 건강 문제를 겪고 있다고 밝혔다. 사진 = 시바 SNS 계정

개그우먼 김지선의 아들로 알려진 래퍼 시바가 건강 문제를 겪고 있다고 밝혔다.

시바는 18일 자신의 SNS를 통해 “몇 주 전부터 계속 헛구역질하고 토하고 이상해서 피검사를 받아보니 간 수치가 정상의 5배 이상 높다고 하네요”라고 밝혔다.

이어 “이 정도 수치면 일상생활이 불가능할 정도라고 하는데 어찌어찌 잘 버티고 있습니다”라며 “내일 피검사로 바이러스성 급성 간염인지 아닌지 결과가 나온다고 하네요”라고 전했다.

그는 “간염이라면 이번 주 공연 끝내고 바로 입원하기로 했습니다. 최악일 경우에는 간 이식을 해야 할 수도 있다는데 음악 오래오래 해야죠. 잘 이겨내 보겠습니다”라고 의지를 드러냈다. 또한 “건강이 최고랍니다. 시간 괜찮으시면 절 위해 기도 좀 해주세요”라고 덧붙였다.

한편, 시바는 지난 10월 ‘순풍 선우용여’ 채널에 모친 김지선과 함께 출연해 화제를 모았다. 당시 눈과 코, 입술 등 약 17개의 피어싱을 착용한 모습으로 눈길을 끌었다.

이후 자신을 향한 관심이 커지자 시바는 “겉모습이나 편견이 아닌, 제 음악과 사람으로서의 진심을 봐주셨으면 한다”며 솔직한 심경을 전한 바 있다.

