문소리, 유엔세계식량계획 WFP 친선대사 임명

배우 문소리가 유엔세계식량계획(WFP) 얼굴이 됐다.

18일 WFP의 한국사무소 측은 지난 문소리의 WWFP 친선대사 임명 소식을 전했다.

임명식은 17일 오전 서울 더플라자 호텔에서 열렸다. 문소리는 WFP의 케냐 사업지 방문 경험을 공유하며 우리가 잘 알지 못하는 소외된 현실을 더욱 알리고자 앞으로 WFP와 함께하겠다는 의지를 밝혔다.

올해 초 WFP와 인연을 맺은 문소리는 지난 10월 WFP 케냐 활동 현장을 방문, 카쿠마 난민캠프의 식량 지원 현장부터 나이로비 및 로드와 지역의 장기적인 개발·회복 프로그램까지 폭넓은 사업을 직접 살펴봤다. 특히 “자금난으로 배급량이 줄어든 상황에서 난민과 취약 가구가 겪는 어려움을 생생히 목격하며 식량 위기의 심각성을 절감했다”고 전했다.

문소리는 “케냐에서 만난 난민 분의 이야기를 통해 식량이 단순한 한 끼를 넘어 희망과 용기·다정함·그리고 우리의 관계를 아우르는 의미를 지닌다는 것을 다시 한번 깊이 깨달았다”며 “재원 부족으로 인해 많은 난민들이 최소한의 식사도 하지 못하는 현실을 직접 보면서, 더 많은 분들의 관심이 절실하다는 절박함을 느꼈다. 앞으로 WFP 친선대사로서 배고픔의 현실을 알리고, 연대의 의미를 널리 전하는 데 힘을 보태고 싶다”고 소감을 밝혔다.

WFP는 120개 이상 지역에서 분쟁과 재난·기후 위기로 인해 식량 위기에 놓인 사람들을 지원하고 있으며 2020년 노벨평화상을 수상했다. 60년 전 WFP의 지원을 받았던 대한민국은 이제 WFP의 주요 공여국이자 든든한 파트너로서 세계를 돕고 있다.

문소리는 앞으로 WFP의 국내외 캠페인과 홍보 활동을 통해 식량 위기 대응의 중요성을 알리고 연대와 동참을 촉구하는 다양한 활동에 함께할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

