샤이니 민호, ‘온더스팟’서 3400만 글로벌 팬심 올킬

새 싱글로 돌아온 샤이니 멤버 민호가 디테일 하나까지 살아있는 폭발적인 퍼포먼스로 무대를 장악하며 대체 불가한 존재감을 발휘했다.

18일 카카오엔터테인먼트에 따르면 글로벌 K-팝 대표 미디어 원더케이(1theK)는 전날 온더스팟에서 최근 새 싱글 템포(TEMPO)의 동명의 타이틀곡 음악에 맞춰 세련된 퍼포먼스를 펼치는 샤이니 민호의 영상을 공개했다. 눈을 뗄 수 없는 독보적인 비주얼과 절제된 그루브, 디테일이 살아있는 감각적인 무브로 대체 불가한 솔로 퍼포먼스를 완성해 눈길을 끌었다.

원더케이가 제작한 온더스팟은 스튜디오나 세트 등 빈틈없이 짜인 무대를 벗어나 일상 속 공간에서 자연스럽게 댄스를 선보이는 웰메이드 퍼포먼스 콘텐츠다. 방송 무대에선 카메라에 시선을 고정하고 강렬한 매력을 드러내지만 온더스팟은 자유로운 감성과 자연스러운 무드를 담는 것이 특징이다. 화려한 조명과 특수 효과 없이도 아티스트가 가진 본연의 매력을 담으며 아티스트 특유의 포인트 안무 하나하나를 알차게 보여줘 팬들에게 최애 콘텐츠로 손꼽힌다.

영상 속 민호는 검은 가죽 재킷에 대비되는 강렬한 형광색 하의를 매치해 시선을 사로잡았다. 쿨하고 시크한 무드의 곡 이미지에 맞춰 특유의 그루브와 몽환적인 눈빛으로 절제된 카리스마를 발산했다. 회색빛 콘크리트 건물을 배경으로 검은색 의상을 통일한 8명의 댄서들과 함께 완성한 무대는 세련되면서도 에너제틱한 분위기로 빈 공간을 압도했다. 특히 어떤 동작도 시원하게 소화해내는 민호의 독보적인 피지컬과 한층 여유롭고 성숙해진 감성이 어우러지며 퍼포먼스의 몰입도를 한층 끌어올렸다.

새 솔로곡 공개 전 출연한 한 유튜브 콘텐츠에서 솔로곡 뒷이야기를 전하며 “곡을 처음 들었는데 너무 좋더라. 내 모든 솔로 타이틀곡 중에 1등, 단연 1등이었다”고 노래에 대한 강한 애착을 보였던 민호. 템포에 담긴 민호만의 감성을 100% 퍼포먼스에 녹여내며 디테일이 살아있는 완벽한 무대로 팬들의 폭발적인 반응을 이끌었다.

팬들은 “본인 보컬과 분위기가 너무 잘 맞아”, “안무도 민호 긴 팔다리 장점 최고로 잘 뽑았다”, "민호의 음악세계가 또 확장된 느낌 진짜 좋아” 등 뜨거운 반응을 쏟아내기도. 온더스팟 민호 편을 연출한 김지원PD는 “민호의 음색과 세련된 그루브와 돋보이는 여유롭고 성숙한 감성을 생생하게 전달하고자 했다. 아무것도 없는 회색의 차가운 콘크리트와 대비되는 세련되고 강렬한 민호의 감성이 잘 어울러져 독보적인 퍼포먼스가 완성됐다”고 전했다.

전 세계 글로벌 3400만명의 구독자를 보유한 원더케이는 K-팝을 기반으로 온더스팟, 수트댄스와 같은 퍼포먼스, 야외녹음실 등의 라이브, 본인등판 등의 예능 등 다양한 오리지널 콘텐츠를 기획 제작해 선보이며, 글로벌 K팝 팬들과 아티스트를 잇는 소통 창구다.

