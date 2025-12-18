태민, 美 그래미 뮤지엄 ‘글로벌 스핀 라이브’ 무대 오른다

샤이니 멤버 태민. 뉴시스

그룹 샤이니 멤버 겸 솔로 아티스트 태민이 미국 그래미 뮤지엄 무대에 오른다.

18일 그래미 뮤지엄에 따르면 태민은 내년 1월20일 글로벌 스핀 라이브(Global Spin Live)에 출연한다. 글로벌 스핀 라이브는 그래미 뮤지엄의 라이브 토크 및 퍼포먼스 시리즈로 글로벌 아티스트를 조명하는 인기 프로그램이다.

그래미 뮤지엄은 태민을 “깃털처럼 가볍고 유연하면서도 날카롭고 유려한 춤선으로 잘 알려진 아티스트로, 가수이자 퍼포머로서의 폭넓은 스펙트럼을 보여줬다”고 소개했다.

태민은 글로벌 스핀 라이브에서 최근 발매한 음악과 커리어 전반에 대한 이야기를 나누고 특별한 라이브 퍼포먼스도 펼칠 예정이다. 앞서 미국 NBC 간판 토크쇼 켈리 클락슨 쇼를 통해 독보적인 무대 장악력으로 강렬한 인상을 남겼던 만큼, 글로벌 스핀 라이브를 통해 펼칠 무대에도 관심이 주목된다.

태민은 글로벌 스핀 라이브 출연에 앞서 내년 1월16일 미국 라스베이거스 돌비 라이브에서 태민 라이브 [베일] 인 라스베이거스를 개최한다. 기세를 몰아 내년 4월엔 K-팝 남성 솔로 아티스트 중 유일하게 코첼라 무대에 올라 강렬한 퍼포먼스를 선사할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

