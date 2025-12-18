베리베리(VERIVERY) 강민, 서울서 단독 팬미팅 개최 확정

보이 그룹 베리베리(VERIVERY) 멤버 강민이 서울에서 단독 팬미팅을 열고 팬들과 특별한 만남을 가진다.

베리베리(VERIVERY)는 최근 공식 채널을 통해 내년 초 개최하는 멤버 강민의 단독 팬미팅 ‘2026 KANGMIN FANMEETING ‘璨綠時光 : 찬란한 빛으로 물든’’ 티켓 오픈 안내와 함께 포스터를 공개했다.

공개된 포스터에는 하늘을 배경으로 포근한 목도리와 니트로 스타일링한 강민이 마치 눈을 기다리듯 설렘 가득한 표정으로 하늘을 바라보는 장면이 담겨 있다. 강민의 팬미팅 제목 중 ‘璨綠時光 찬록시광’이 잔상을 아련하게 빛내며 시선을 머물게 한다. 겨울 감성을 담은 포스터와 강민의 따스한 눈빛과 완벽한 비주얼에서 팬들과의 만남을 기다리는 설렘이 느껴져 글로벌 팬들의 기대감이 폭발하고 있다.

지난 2019년 보이 그룹 베리베리(VERIVERY)로 데뷔한 강민은 완벽한 비주얼은 물론, 노래, 춤, 끼 등 다양한 포지션에서 뛰어난 기량을 발휘하며 ‘황금 막내’로 사랑받는 멤버다. 지난해 ‘GO ON’ 투어 성료 후 글로벌 무대에서 활약 중이던 그는 데뷔 7년 차에 멤버 동헌, 계현과 함께 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’에 참가해 최종 9위를 기록하는 것으로, 베리베리(VERIVERY)의 붐을 일으키며 가요계 컴백 시동에도 풀 액셀을 밟았다.

지난 2023년 5월 발매한 7번째 미니 앨범 ‘Liminality – EP.DREAM’ 이후 2년 7개월 만인 지난 1일 네 번째 싱글 앨범 ‘Lost and Found’로 컴백한 베리베리(VERIVERY)는 타이틀곡 ‘RED (Beggin’)’로 음악 방송 1위를 비롯해 공백기가 무색한 파급력을 자랑하는 기록들과 활약상으로 베리베리(VERIVERY)의 건재를 과시하며 컴백 활동을 성공적으로 마무리했다.

컴백 마지막 방송인 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 스페셜 MC를 맡으며 팬들에게 행복감을 선사한 강민은 지난달 29일 상하이 단독 팬미팅 ‘2025 강민 팬미팅 인 상하이 유 갓 미 (KANGMIN FANMEETING IN SHANGHAI Yoo Got Me 旻天·晴)’를 성공적으로 개최한 데 이어 오는 21일에는 베이징에서 ‘유강민 팬미팅 인 베이징 (YOO KANGMIN FANMEETING IN BEIJING)’을 개최하며 글로벌 팬들과 만난다.

이어 베리베리(VERIVERY) 멤버로서 내년 1월 3일 싱가포르 시어터 앳 미디어코프(The Theatre at Mediacorp)에 이어, 1월 18일 대만 가오슝 라이브 웨어하우스(Kaohsiung Live Warehouse)에서 ‘2026 VERIVERY FANMEETING ’Hello VERI Long Time’’을 개최하며 팬들과 소통한 뒤 서울 단독 팬미팅을 통해 오직 강민으로 꽉 채운 시간을 팬들에게 선사할 계획이다.

한편, 강민의 서울 팬미팅 ‘2026 KANGMIN FANMEETING ‘璨綠時光 : 찬란한 빛으로 물든’’은 오는 1월 31일과 2월 1일 양일간 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 개최된다. 티켓 예매는 오는 26일 오후 7시 공식 팬클럽 선예매가 진행되며, 일반 예매는 오는 29일 오후 8시 진행될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

