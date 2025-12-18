록 좋아하시나요?…연말 데이트 답은 밴드 대향연 ‘카운트다운 판타지 2025-2026’

국내 음악 팬들 사이에서 밴드를 중심으로 록 장르의 인기가 고공행진 중이다.

전세계 최대 음악 플랫폼인 스포티파이가 ‘2025 Wrapped(랩드) 연말결산’으로 밝힌 바에 따르면, 글로벌 기준 국내 인디는 68%, 국내 록은 16%로 눈에 띄는 스트리밍 성장세를 확보했다. 그 여파로 다양한 팀이 출연하는 음악 페스티벌이 연일 성황리에 개최되는 가운데, 올해 마지막 페스티벌이자 오직 밴드만을 위한 연말 대잔치 ‘카운트다운 판타지 2025-2026(COUNTDOWN FANTASY 2025-2026, 이하 CDF)’가 음악 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

새해 카운트다운을 책임질 ‘실리카겔’을 비롯해 ‘CNBLUE(씨엔블루)’, ‘N.Flying(엔플라잉)’, ‘터치드’ 등 총 30팀의 밴드가 CDF 무대에 오른다. 타임테이블 공개 당시 음악 팬들은 “쉴 구간이 없다”, “새해맞이는 킨텍스에서 해야겠다”고 반응하며 환호를 아끼지 않았다. 또한 이번 CDF에서는 초등학교부터 고등학교 밴드부들을 초대하는 이벤트를 마련해 의미를 더했다. 왕성하게 활동 중인 밴드들의 무대를 가까이에서 접할 수 있는 기회를 제공하며, 밴드 꿈나무들에게 음악에 대한 동경을 키울 수 있는 계기를 제공할 예정이다.

앞선 훈훈한 소식과 더불어, 추운 겨울 따뜻한 추억을 쌓고 싶은 이들에게도 호평이 일색이다. 실내 공연장인 고양시 킨텍스 6홀에서 개최됨은 물론, 재치 있는 현장 콘텐츠도 다채롭게 구성돼 있기 때문. CDF의 시그니처 콘텐츠인 ‘베 개(犬)싸움 챔피언쉽(PFC)’과 ‘새.복.받(새해 복 많이 받으세요!)’ 외에도 ‘밴드판 컬링 선수권 대회’, ‘말달리자’, ‘헌 신 줄게 새 신 다오’ 등 참여형 액티비티들을 가득 채웠다.

특히 ‘새.복.받’의 복권 1등 상품으로는 편하게 승용차로 집까지 귀가를 돕는 ‘판타지 딜리버리 서비스’가 걸려 있어 더 많은 기대감을 고조시킨다. 이 외에도 각종 콘텐츠를 통해 밋앤그릿, 위스키 등 파격적인 상품이 제공돼 즐거움을 선사할 예정이다. 또한 아티스트와 팬덤 사이 소통의 장도 마련된다. ‘유희-왕 선발대회’를 통해 무대 위 뮤지션이 직접 가장 잘 노는 관객을 지정해 선물을 주고, 아티스트 부스에서 만남을 가지는 등 풍성한 교류를 이어간다. 페스티벌 내내 좋아하는 팀을 직접 대면할 수 있는 기회를 제공하는 아티스트 부스는 매번 인산인해를 이룬 콘텐츠로, 올해도 예년처럼 팬들의 니즈를 충족시켜줄 전망이다.

대표 콘텐츠로 자리 잡은 ‘베 개(犬)싸움 챔피언쉽(PFC)’도 예매자들의 관심을 사로잡았다. 민트페이퍼 측에 따르면 실제 베개싸움 챔피언쉽 협회에서 협업 요청이 왔을 정도. 뜨거운 관심이 집중되고 있는 해당 콘텐츠는 우승자에게 한우 선물세트를 증정하며 기대감에 걸맞은 상품들을 준비해 관객을 반길 것이며, ‘헌 신 줄게 새 신 다오’는 신발을 가장 잘 던진 1등에게 우승 직후 원하는 신발을 구매해 주는 파격적인 상품을 걸어 재미와 실용을 동시에 잡는다. 관객 중엔 모두 체험해 보겠다는 열의를 다지는 이들도 벌써부터 다수 보이고 있다.

총 30팀의 아티스트를 킨텍스 제2전시장 6홀 두 스테이지에서 만나볼 수 있는 ‘카운트다운 판타지 2025-2026(COUNTDOWN FANTASY 2025-2026)’의 티켓은 NOL티켓, YES24, NAVER 예약을 통해 예매할 수 있다. 또한 주요 일정을 비롯한 다양한 정보는 주최사인 민트페이퍼 홈페이지와 카운트다운 판타지 공식 SNS에서 확인이 가능하다.

