유재석 “스스로 돌아보길”…조세호 하차에 묵직한 한마디[TV핫스팟]

사진= tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송 화면 캡처

방송인 유재석이 오랜 시간 함께 호흡을 맞춰온 조세호의 하차 소식을 전하며 심경을 밝혔다.

17일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서는 유재석이 단독 MC로 등장해 눈길을 끌었다. 스튜디오 한쪽에 놓인 가방을 바라본 유재석은 자리를 비운 조세호를 자연스럽게 언급했다.

유재석은 “가방이 제 옆에 있는데. 가방 주인이 지금”이라며 말문을 연 뒤, 조세호의 하차 배경을 전했다. 이어 “조셉이 이번 일로 인해서 유퀴즈를 떠나게 되었습니다. 저도 그렇고 오랫동안 함께 했는데 오늘 막상 저 혼자 유퀴즈를 진행해야 한다 생각하니”라며 복잡한 심정을 드러냈다.

또한 유재석은 조세호를 향한 메시지도 덧붙였다. 그는 “본인이 스스로 이야기했듯이 스스로를 다시 한번 돌아보는 유익한 시간이 됐으면 합니다”라고 말하며 진심 어린 바람을 전했다.

조세호의 부재 속에 진행된 이날 방송은 유재석의 단독 진행으로 꾸려지며 색다른 분위기를 자아냈다.

