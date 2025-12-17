대한사이클연맹 ‘클린사이클 릴레이 기부’ 5호 주자… 양철중 연맹 의무위원회 위원장

이상현 대한사이클연맹 회장과 양철중 연맹 의무위원회 위원장이 포즈를 취하고 있다. 사진=대한사이클연맹 제공

대한사이클연맹이 추진하는 ‘클린사이클 릴레이 기부 캠페인’에 5번째 주자로 양철중 연맹 의무위원회 위원장이 참여했다.

양 위원장은 강동본터치정형외과의원 대표원장이다. 대한사이클연맹이 주관·참여하는 국내외 각종 대회와 주요 행사에 의료진으로 참여해 현장 의료 지원을 지속적으로 제공해 왔다. 선수들의 안전 확보와 경기력 보호를 위한 의무 체계 강화에도 핵심적인 역할을 해오고 있다.

특히 지난 8월 세계주니어선수권대회에서 최태호가 스프린트와 경륜 종목 2관왕이라는 성과를 거두는 과정에서 중요한 지원을 펼쳤다. 당시 연속된 아침·저녁 경기로 피로가 누적된 최태호는 왼팔 근육통으로 경기 지속이 어려운 상황에 놓였다. 현장에는 양 위원장이 운영하는 강동본터치정형외과의원 소속 김민하 원장이 파견돼 최태호의 치료와 컨디션 관리를 도왔다. 최태호는 대회 기간 치료를 병행하며 매 경기에서 승리를 거뒀다. 이는 최종 성과로 이어지는 데 중요한 뒷받침이 됐다.

양 위원장은 국제대회뿐만 아니라 국내 사이클 대회 현장에서도 부상 선수에 대한 즉각적인 치료와 필요 시 호송 지원, 혹서기 대회에서 임원·심판진의 건강 상태 점검과 컨디션 관리 지원 등 보이지 않는 현장 의료 지원을 꾸준히 이어오고 있다.

양 위원장은 “선수들이 부상과 불안 없이 훈련과 경기에 집중할 수 있는 환경 조성에 보탬이 되었으면 좋겠다”며 “이번 릴레이 기부가 한국 사이클 선수들이 안전한 기반 위에서 성장하는 데 작은 보탬이 되길 바란다”고 참여 취지를 밝혔다.

대한사이클연맹 이상현 회장은 “양 위원장은 의료 현장은 물론 국제·국내 사이클 대회 현장에서 선수와 구성원들의 안전을 묵묵히 지켜온 분”이라며 “클린사이클 릴레이 기부 캠페인이 지향하는 책임과 연대의 가치를 몸소 실천해 주셔서 감사드린다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

