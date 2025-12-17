박나래 전 남자친구, 개인정보보호법 위반 혐의로 수사 대상 올랐다

사진= 박나래

코미디언 박나래가 각종 의혹에 휩싸인 가운데, 그의 전 남자친구 역시 경찰 수사 대상에 오르며 파장이 커지고 있다.

17일 서울용산경찰서는 박나래의 전 남자친구 A씨에 대해 개인정보보호법 위반 혐의 고발장을 접수했다고 밝혔다. 경찰은 사건을 배당하고 본격적인 수사에 착수할 예정이다.

A씨는 앞서 발생한 박나래의 자택 도난 사건과 관련해 당시 매니저 2명과 스타일리스트 1명에게 근로계약서 작성이 필요하다는 명목으로 주민등록번호와 주소 등 개인정보를 전달받아 경찰에 제출한 혐의를 받고 있다.

해당 사실은 한 유튜브 채널을 통해 알려졌으며, 이를 접한 한 네티즌이 경찰에 A씨를 고발하면서 수사가 진행되게 됐다.

박나래는 현재 전 매니저들과 다수의 분쟁에 휘말린 상태다. 전 매니저들은 박나래로부터 폭언과 특수폭행, 상시 대기 강요, 개인 심부름 지시 등 이른바 갑질을 당했다고 주장하며 문제를 제기했다. 이와 함께 박나래를 1인 기획사 미등록 운영과 불법 의료 시술 혐의로 고발했다.

전 매니저 측은 상시 대기로 인한 과도한 근로 시간과 이에 따른 퇴직금 미정산, 경비 미지급 등을 문제 삼은 반면, 박나래의 전 남자친구는 고액의 급여를 받아왔다는 의혹도 제기된 상황이다.

특히 박나래를 둘러싼 논란 중 가장 큰 쟁점은 불법 의료 시술 의혹이다. 박나래는 정식 의료인이 아닌 인물로 알려진 이른바 ‘주사이모’, ‘링거이모’에게 병원이 아닌 자택이나 해외 촬영지 등에서 대리 처방약과 주사, 링거를 맞았다는 의혹을 받고 있다.

논란이 확산되자 박나래는 방송 활동을 전면 중단하겠다는 입장을 밝힌 뒤, 전 매니저들을 공갈 혐의로 맞고소한 상태다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

