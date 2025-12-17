[내야외야] 삼성, 사회공헌활동 수익금 전달식 진행 “뜻깊은 행사”

사진=삼성라이온즈 제공

프로야구 삼성 선수단이 16일과 17일 이틀간 약 1억1600만원의 사회공헌활동 수익금 전달식을 진행했다.

16일엔 김성윤, 박승규, 김영웅이 대구대 학교법인 영광학원을 찾아가 장애학생들을 위한 발전기금 약 1600만원을 전달했다.

17일에는 김재윤, 김영웅, 이재현, 배찬승이 칠곡경북대학교 어린이병원을 방문해 기부금 1억원 전달식을 진행했다. 이후 병동을 돌며 어린이들과 만나는 시간을 가졌다.

사진=삼성라이온즈 제공

기부금은 지난 11월 라이온즈 파크에서 진행된 2025블루웨이브 행사 수익금과 선수단 애장품 판매 수익금으로 마련된 것이다.

이날 전달식에 참가한 김재윤은 “뜻깊은 행사에 참여하게 되어 기쁘게 생각한다. 아이들이 대견스럽다는 생각도 들고, 빨리 쾌유해서 건강한 모습으로 마음껏 하고 싶은 것들을 했으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

삼성은 지역사회와 소외계층을 위해 다양한 사회공헌활동을 이어갈 계획이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

