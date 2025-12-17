방탄 RM, 운전면허 취득 “트라우마 극복하고 싶었다”

방탄소년단 멤버 RM 인스타그램 캡처.

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 운전면허 취득 소식을 전해 이목을 끈다.

RM은 16일 자신의 인스타그램에 “조고각하”라는 글과 함께 사진 여러 장을 게시했다. 사진에는 RM이 취득한 2종 보통 운전면허증이 담겨 눈길을 자아냈다.

같은 날 방탄소년단은 팬 플랫폼 위버스에서 라이브 방송을 진행했고, 여기서 RM은 팬들에게 운전면허 취득 소식을 알렸다. 주행시험 과정에서 유턴을 하다가 중앙선을 침범해 한 차례 떨어졌지만 재응시를 통해 합격했다.

그러면서 주행은 가능하지만 주차가 어려워 연수를 받아야 한다고 덧붙였다.

RM은 “자차 살 생각은 없고, 그냥 따보고 싶었다”며 “나도 내 트라우마를 극복하고 싶었다”고 면허를 취득한 이유를 설명했다.

한편 방탄소년단은 지난해 팀의 진과 제이홉을 시작으로, 올해 RM, 뷔, 지민, 정국이 육군 현역 복무를 마치고 전원 전역을 완료했다. 슈가는 사회복무요원으로 병역의 의무를 이행했다. 내년 새 앨범을 발매하고 월드투어를 시작할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

