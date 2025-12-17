회복 부담 줄인 비절개 모발이식... 만족도 높은 결과 얻으려면?

외모에 대한 관심이 높아지면서 탈모로 병원을 찾는 사례가 증가하고 있다. 탈모는 외적인 변화 뿐만 아니라 사회생활에서의 자신감 저하 및 스트레스로 연결돼 삶의 질에 직접적인 영향을 미치는 문제로 인식되고 있다. 특히 증상이 심화될 경우 단기간 내 눈에 띄는 변화를 기대하기 어려워 치료 방법 선택에 신중한 접근이 요구된다.

탈모는 남성형 탈모, 여성 탈모, 원형 탈모, 휴지기 탈모 등 다양한 유형으로 분류되며, 진행 속도와 패턴은 개인마다 상이하다. 초기 단계에서는 약물치료나 두피 관리를 통해 증상 개선을 고려해볼 수 있다.

하지만 이러한 자가 관리 노력만으로 모든 문제가 해결되지는 않는다. 개인의 노력에도 증상이 호전되지 않거나 반복된다면 적절한 의료적 개입이 필수다.

현재 보다 근본적인 개선 치료 방법으로는 모발이식이 대표적이다. 모발이식은 후두부 등 모발이 유지된 부위에서 모낭을 채취하여 탈모 부위에 이식함으로써 자연스럽게 모발을 복원하는 수술이다. 이식된 모낭은 이후에도 지속적으로 자라나 비교적 안정적인 결과를 기대할 수 있으며, 특히 이마 라인이나 정수리 탈모에 효과적으로 적용된다.

특히 최근에는 비절개 방식과 고밀도 이식 기술이 발전하면서 회복 속도 및 통증 부담이 크게 줄었다. 비절개 방식은 절개 흉터에 대한 부담을 덜고 일상생활로의 복귀가 빠르다는 장점이 있다. 이러한 기술적 진보는 과거보다 모발이식에 대한 심리적 장벽을 낮추고 접근성을 높이는 요인이 되고 있다.

다만 모발이식은 단순히 모낭을 이식하는 절차로만 끝나지 않는다. 자연스러운 결과를 위해서는 두피 상태, 모발 굵기, 이식 방향, 생착률 등을 종합적으로 고려한 정밀한 설계와 세밀한 수술이 요구된다. 따라서 시술 경험과 노하우를 갖춘 숙련된 의료진의 역할이 무엇보다 중요하다.

또한, 이식 후 꾸준한 관리가 필수적이다. 모낭이 안정적으로 자리 잡는 데는 시간이 소요되며, 생착률을 높이기 위해 일정 기간 내 음주, 흡연, 심한 운동 등을 삼가는 것이 권장된다.

김현세 일산 라인의원 대표원장은 “모발이식은 단순한 외모 개선을 넘어 환자의 두피 및 모발 상태, 탈모 진행 양상을 종합적으로 진단하고 설계하는 복합적인 과정”이라며 “단기적인 효과보다는 장기적인 모발 유지와 자연스러운 생착을 목표로 숙련된 의료진과의 충분한 상담을 바탕으로 신중하게 접근해야 한다”고 강조했다.

이어 “최근 비절개 방식의 발전으로 외관상 흉터나 통증에 대한 부담이 크게 줄어 모발이식의 접근성을 높아졌지만, 만족도를 높이려면 해당 분야의 숙련된 의료진 유무, 체계적인 치료 시스템을 갖추고 있는지 여부 등을 신중하게 체크 후 진행해야 한다”고 덧붙였다.

