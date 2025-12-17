샤이니 키, ‘주사 이모’ 논란… ‘MBC 연예대상’ MC 하차 결정

그룹 샤이니 멤버 키. 사진 = 뉴시스

그룹 샤이니 멤버 키가 불법 의료 시술을 받은 사실을 인정하며, ‘2025 MBC 방송연예대상’ MC 자리에서 하차한다.

17일 ‘2025 MBC 방송연예대상’ 측은 “‘2025 MBC 방송연예대상’ MC로 출연 예정이었던 키 씨가 활동 중단 의사를 밝힘에 따라, 제작진은 그 뜻을 존중하여 이번 시상식을 전현무, 장도연 2인 MC 체제로 진행하기로 최종 결정했다”라고 밝혔다.

최근 키는 개그우먼 박나래와 함께 불법 의료 시술 의혹을 받는 ‘주사이모’ A씨와의 친분이 있다는 의혹에 휘말렸다. 논란은 A씨의 SNS에 키의 반려견으로 추정되는 사진이 올라오면서 시작됐다.

이에 17일 소속사 SM엔터테인먼트 측은 “먼저 해외 투어 일정 및 활동과 관련된 여러 관계자 분들과의 소통이 필요한 상황이어서, 신속한 입장 표명이 어려웠던 점 진심으로 사과드린다”며 “키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정했다”고 밝혔다.

