몬스타엑스 주헌, 1월 솔로로 돌아온다…스타쉽 첫 컴백 주자

몬스타엑스 주헌. 스타쉽엔터테인먼트 제공

그룹 몬스타엑스(MONSTA X) 주헌이 솔로로 돌아온다.

17일 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 “현재 미국 징글볼 투어 중인 몬스타엑스의 멤버 주헌이 내년 1월 초 컴백을 목표로 막바지 준비에 한창이다”라고 밝혔다.

소속사는 “주헌만의 다채로운 매력을 만나보실 수 있도록 심혈을 기울이고 있으니 많은 기대 부탁드린다”고 당부했다.

주헌의 이번 컴백은 2023년 5월 발매한 첫 미니 라이트(LIGHTS) 이후 약 2년8개월 만의 솔로 컴백이다. 전작 활동 당시 전곡 자작곡으로 앨범을 채우며 주헌이라는 하나의 장르를 완성했다는 호평을 받았던 그는 이번 신보를 통해 한층 더 확장된 음악적 스펙트럼과 데뷔 10년 차다운 깊어진 내공을 증명할 전망이다.

주헌은 데뷔 이래 몬스타엑스의 메인 래퍼이자 프로듀서, 송라이터로 활약하며 팀의 독보적인 색깔을 구축해 왔다. 파워풀한 래핑, 수준급의 보컬을 자유자재로 선보이는 것은 물론, 작사·작곡·편곡까지 아우르는 올라운더 아티스트로서 국내외 리스너들에게 많은 사랑을 받아왔다.

특히 주헌은 정식 솔로 데뷔 전부터 믹스테이프를 통해 남다른 글로벌 존재감을 드러냈다. 2018년 발매한 DWTD(Do What They Do)로 아이튠즈 차트와 미국 빌보드 월드 앨범 차트에 이름을 올리며 괄목할 만한 글로벌 성과를 거둔 데 이어, 2020년에 발매한 싸이키(PSYCHE)로는 전 세계 30개국 아이튠즈 톱 K팝 앨범 차트 및 월드와이드 앨범 차트 2위를 기록하는 등 솔로 아티스트로서의 막강한 저력을 과시했다.

한계 없는 성장을 입증한 그가 2026년 새해에는 어떤 음악으로 또 한 번 국내외 팬들의 마음을 사로잡을지 귀추가 주목된다.

본업인 음악 활동과 함께 예능에서의 활약도 컴백 열기를 더하고 있다. 주헌은 지난 10월 론칭을 알린 단독 웹예능 착한 심부름센터-심청이의 MC로 발탁, 친근하고 유쾌한 매력에 더해 예능감까지 뽐내며 대중과의 접점을 넓히고 있다. 무대와 예능을 오가는 주헌의 다채로운 매력은 이번 솔로 활동의 시너지를 배가할 것으로 기대된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]