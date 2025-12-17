조세호 ‘조폭 친분설’ 후폭풍… 과거 ‘사기남 소개’ 장면까지 재조명

사진= MBC ‘세바퀴’ 방송 화면 캡처

조직폭력배와의 친분 의혹으로 여러 예능 프로그램에서 하차한 조세호를 둘러싸고, 과거 방송에서 언급됐던 일화가 다시 주목받고 있다. 조세호가 김나영에게 소개했던 남성이 이후 사기 혐의로 구속됐다는 내용이다.

최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 2014년 방송된 MBC 예능 ‘세바퀴’의 한 장면이 재조명됐다. 당시 방송에서 김나영은 조세호와의 관계에 대해 “조세호와 나는 썸을 타는 사이가 아니”라고 밝히며, 조세호로부터 남성을 소개받은 경험을 공개했다.

김나영의 설명에 따르면, 그는 조세호와 남창희, 그리고 해당 남성과 함께 서울 전경이 내려다보이는 호텔 라운지에서 식사 자리를 가졌다. 이 자리에서 조세호는 “내가 너무 좋아하고 부모 같은 형”이라며 남성을 소개했다고 전했다.

하지만 이후 상황은 급변했다. 김나영은 “같이 즐겁게 놀고 헤어졌는데 며칠 뒤 아침 뉴스에 그분이 사기 혐의로 구속됐다고 나오더라”고 말해 스튜디오를 놀라게 했다. 이어 “(조세호가) 크리스마스에도 만나자길래 싹을 잘라야겠다 싶어 냉정하게 거절했다”고 덧붙였다.

이에 대해 조세호는 “구속된 건 사실”이라고 인정하면서도 “내가 어려웠을 때 그 형이 본인의 어려웠던 경험과 조언을 통해 많은 용기를 줬는데 알고 보니 그 형의 모든 것이 거짓이었다”고 해명했다.

당시 이를 지켜보던 양희은은 “왜 그런 사람을 소개해 줬냐. 실망이다”라며 “이유 없이 잘해 주는 사람은 없으니 앞으로 조심하라”고 조언했다. 이 말을 들은 조세호는 김나영 앞에서 무릎을 꿇고 사과했다.

해당 장면은 최근 조세호를 둘러싼 논란과 맞물리며 다시 회자되고 있다. 조세호는 최근 조직폭력배와 친분을 맺어왔다는 폭로가 제기되며 KBS ‘1박 2일’과 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등에서 잇따라 하차했다. 한 범죄 제보 채널 운영자는 조세호가 불법 도박 사이트를 운영하는 조직폭력배와 친분이 있다며, 어깨동무를 한 사진을 공개하기도 했다.

조세호는 지난 9일 예능 하차 입장을 밝히며 “예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니, 다양한 사람들을 만나게 됐다. 주변 사람들과의 관계에 신중했어야 했는데, 지금보다 어렸던 마음에 성숙하게 대처하지 못한 것 같다”고 사과했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

