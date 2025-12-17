빙판길 낙상 이후 찾아오는 허리통증… 척추 압박골절 의심해야 하는 이유

겨울로 접어들어 기온이 영하로 내려가면 길 위의 위험이 커진다. 기온이 낮아지면 혈관이 수축하면서 근육과 인대가 평소보다 뻣뻣해지고, 몸의 반응속도도 둔해진다.

중심을 잡는 힘이 늦게 따라오다 보니 미끄러지는 순간 손으로 버티거나 엉덩방아를 찧는 일이 늘고, 그 충격이 허리와 등으로 전달되면 척추 압박골절로 이어질 가능성이 높아진다.

특히 고령층은 뼈 자체가 약해져 작은 충격에도 골절이 생길 수 있고, 골절 이후 통증 때문에 움직임이 줄어들면 폐렴이나 욕창, 근력 감소 같은 합병증 위험까지 커질 수 있어 처음부터 주의가 필요하다.

척추 압박골절은 말 그대로 척추뼈가 눌려 주저앉는 형태의 골절을 말한다. 흔히 떠올리는 팔이나 다리 골절처럼 뼈가 두 동강 나는 것이 아니라, 원기둥 모양의 척추체가 납작하게 찌그러지며 통증을 유발한다. 골다공증이 있으면 더욱 쉽게 발생한다.

뼈의 밀도가 낮아진 상태에서는 넘어짐 같은 비교적 작은 충격에도 척추뼈가 버티지 못하고 내려앉을 수 있다. 겨울철에는 출퇴근길이나 장을 보러 가는 길처럼 일상적인 상황에서의 낙상으로도 압박골절이 생기는 경우가 적지 않다.

증상은 갑작스러운 허리 통증으로 시작되는 경우가 많다. 허리나 등에 찌르는 듯한 통증이 나타나고, 몸을 세우거나 자세를 바꿀 때 통증이 심해질 수 있다. 기침이나 가벼운 움직임에도 통증이 도드라지거나, 통증이 옆구리나 엉덩이 쪽으로 퍼지는 느낌이 동반되기도 한다. 문제는 초기에는 단순 근육통으로 오해하기 쉽다는 점이다. 통증을 방치하면 척추가 점점 더 주저앉아 등이 구부정해지고 키가 줄어드는 척추후만으로 이어질 수 있으며, 이 경우 통증이 만성화될 뿐 아니라 일상생활 전반에 부담을 준다.

척추 압박골절의 진단은 기본적으로 X-ray 검사를 통해 척추뼈의 눌림이나 변형 여부를 확인한다. 다만 단순 방사선 검사만으로는 골절의 상태를 정확히 파악하기 어려운 경우가 있어, 통증이 심하거나 신경 손상이 의심되면 CT나 MRI 검사가 필요할 수 있다. 또한 골다공증이 동반된 경우가 많기 때문에 골밀도 검사를 함께 시행해 뼈 상태를 확인하는 것이 치료 방향을 정하는 데 도움이 된다.

치료는 골절의 정도와 통증 수준에 따라 비수술적 치료와 수술적 치료로 나뉜다. 골절이 비교적 안정적이고 통증이 조절되는 경우에는 약물치료와 물리치료, 허리 보조기 착용 등 비수술적 치료로 회복을 기대할 수 있다. 이때 통증을 이유로 장기간 움직임을 완전히 제한하면 오히려 근력 감소와 전신 기능 저하로 이어질 수 있어, 통증을 조절하면서 단계적으로 움직임을 회복하는 것이 중요하다.

반면 통증이 심해 일상적인 보행이 어렵거나 척추체 변형이 진행되는 경우에는 척추체 성형술과 같은 시술적 치료를 고려할 수 있다. 척추체 성형술은 압박골절로 무너진 척추뼈 내부에 특수 바늘을 삽입한 뒤 골시멘트를 주입해 뼈를 단단히 고정하는 원리를 쓴다.

필요에 따라 풍선을 이용해 눌린 척추체의 높이를 일부 복원한 후 시멘트를 주입하기도 한다. 절개 범위가 크지 않고 국소마취로 진행돼 회복이 비교적 빠른 편이며, 고령 환자에게도 적용 가능한 치료법으로 알려져 있다. 다만 모든 압박골절에 동일하게 적용되는 것은 아니며, 골절 형태와 환자의 전신 상태를 종합적으로 고려해 치료 방법을 결정해야 한다.

배장호 서울바른세상병원 원장(신경외과 전문의)은 “겨울철 빙판길에서의 낙상은 순간적인 사고로 끝날 것이라 생각하기 쉽지만, 고령층에서는 작은 충격도 척추 압박골절로 이어질 수 있다”며 “넘어진 이후 허리 통증이 지속되거나 자세를 바꿀 때 통증이 심해진다면 단순 근육통으로 넘기지 말고 조기에 정확한 검사를 받는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “치료 과정에서는 통증 조절뿐 아니라, 움직임 감소로 인한 합병증을 예방하기 위한 관리와 재활 계획을 함께 세우는 것이 필요하다”고 덧붙였다.

척추 압박골절은 치료도 중요하지만 예방이 중요하다. 겨울철 외출 시에는 미끄럼 방지 기능이 있는 신발을 착용하고 보폭과 보행 속도를 줄이는 것이 도움이 된다. 손을 주머니에 넣은 채 걷거나 스마트폰을 보며 걷는 습관은 낙상 위험을 높일 수 있어 주의가 필요하다.

아울러 평소 골밀도 관리와 규칙적인 운동을 통해 척추 건강을 지키는 노력이 필요하다.

배 원장은 “칼슘과 비타민 D를 충분히 섭취하고, 정기적인 골밀도 검사를 통해 뼈 상태를 확인해야 하며, 무리하지 않는 선에서 가벼운 근력운동과 스트레칭을 꾸준히 시행하면 허리 지지력을 유지하는 데 도움이 될 수 있다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

