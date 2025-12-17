하석진 “하는 XX들은 한다”…급발진한 이유는?

하석진 유튜브 영상 캡처.

배우 하석진이 음주 운전에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

하석진은 최근 자신의 유튜브 채널에 ‘드디어 상륙한 FSD! 과연 돈값 할까? 제가 직접 한번 타봤습니다. 하석진의 테슬라 리뷰’라는 제목으로 영상을 올렸다.

영상에서 하석진은 테슬라의 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 기능을 직접 체험했다. FSD 기능을 켠 채 서울 시내를 드라이브하던 하석진은 음주 운전을 언급하며 소신을 밝혔다.

그는 “사실 음주 운전 같은 얘기를 또 하자면 되게 예민하고 위험하다. 누가 들으면 되게 안 좋은 얘기일 수도 있다”며 “음주 운전하는 XX들은 한다. 기본적으로 단속이 다 됐으면 좋겠다”고 목소리 높였다.

이어 “나는 전 세계 모든 인간이 음주 운전하면 커리어가 끝날 만한 위기감을 가져야 한다고 생각하는 사람”이라고 강조했다.

하석진은 “FSD가 운전하는 게 음주 운전자보단 사고율이 확연히 줄어들 거라서 그런 면에서 조금은 다행인 기술이 아닐까 조심스럽게 말씀드려 본다”면서도 “그래도 (음주 상태로) 감독하면 안 된다. 자격이 없다”고 단호하게 말했다.

