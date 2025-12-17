‘펍지 유나이티드:홈커밍’ 개최, AI 몸배그 등 체험 마련

펍지 유나이티드: 홈커밍 개최. 크래프톤 제공

크래프톤은 연말 펍지 팬 커뮤니티 페스티벌 ‘펍지 유나이티드: 홈커밍’을 오는 18일부터 내년 1월4일까지 서울 성동구 펍지 성수에서 운영한다고 17일 밝혔다.

이번 펍지 유나이티드: 홈커밍은 지난 1년간 펍지 IP와 함께한 이용자·팬·크리에이터·파트너가 다시 한자리에 모이는 펍지 유나이티드 프로젝트의 연말 하이라이트 이벤트로, 펍지 성수를 하나의 커뮤니티 허브로 확장하는 브랜드 플랫폼 전략의 핵심 행사다. 단순한 오프라인 공간을 넘어 게임·AI 기술·라이프스타일·커뮤니티 경험이 결합된 새로운 형태의 브랜드 경험을 제공한다.

행사장에서는 연말 시즌을 맞아 대형 트리를 중심으로 펍지의 세계관과 성수만의 감성을 결합한 포토존, 메시지 월 등이 설치돼 방문객에게 특별한 경험을 선사한다. 더불어 펍지 IP 기반 미션형 체험 콘텐츠가 곳곳에 마련돼, 누구나 자신의 플레이 스타일에 맞춰 즐길 수 있다.

스탬프 미션 프로그램을 통해 운영되는 주요 체험존은 다음과 같다. 서바이벌홀에서는 ‘펍지 AI 몸배그’와 배틀그라운드 모바일을 즐길 수 있고, 플레이 아레나에서는 PC방 플레이와 ‘펍지 AI 치킨 챌린지’가 진행된다. 부트캠프에서는 삼뚝맨 토이 컬러링 크리스마스 에디션 체험, 펍지 카페에서는 연말 한정 메뉴와 이벤트를 즐길 수 있다. 체험 미션을 완료한 방문객에게는 럭키드로우 이벤트도 제공된다.

특히 올해 홈커밍의 핵심은 AI 기술 기반 체험 콘텐츠다. 펍지 AI 몸배그는 크래프톤의 영상 기반 실시간 모션 인식 기술(Video-to-Motion)을 활용해 이용자의 실제 움직임을 게임 속 조작과 액션으로 실시간 반영하는 콘텐츠로, 별도의 센서 없이 카메라만으로 배틀그라운드 플레이를 경험할 수 있는 것이 특징이다. 펍지 AI 치킨 챌린지는 강화학습(RL)에 기반한 다수의 AI 봇을 상대하는 싱글 플레이 모드로 짧은 플레이 안에서도 배틀그라운드 특유의 긴장감과 몰입감을 전달한다.

행사 기간 동안 펍지 성수에서는 펍지 플레이어스 마스터즈 인비테이셔널, 펍지 아시아 클랜 컵 등 e스포츠 연계 프로그램과 함께, 펍지 모바일 파트너즈 데이, 펍지 커뮤니티 어워즈 등 다양한 유저 참여 프로그램도 운영된다. 또한 오는 24일과 25일에는 크리스마스 시즌 한정 쿠킹 클래스와 DJ 세션이 마련돼 연말 분위기를 극대화한다.

크래프톤은 “펍지 유나이티드: 홈커밍은 펍지의 이용자, 팬, 크리에이터, 파트너가 한자리에 모여 올 한 해를 마무리하고 새해를 맞이하는 특별한 축제”라며 “펍지 성수가 지향하는 커뮤니티 허브로서의 역할을 강화하고, AI 기술을 기반으로 한 새로운 플레이 경험과 브랜드 콘텐츠를 통해 팬들에게 보다 확장된 펍지 IP의 매력을 전달할 것”이라고 밝혔다.

