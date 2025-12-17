'송종국 딸' 송지아, 삼천리 소속 프로골퍼로 프로무대 뛴다

배우 박연수가 딸 송지아의 프로골퍼 근황을 전했다. (사진=박연수 인스타그램 캡처)

배우 박연수가 딸 송지아의 프로골퍼 근황을 전했다.

박연수는 지난 16일 자신의 소셜미디어에 삼천리 입단식이라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진에는 송지아가 테이블에 앉아 계약서에 서명하는 모습이 담겼다.

송지아는 지난 8월 한국여자프로골프협회(KLPGA) 정회원 자격을 취득하며 프로 무대에 본격적으로 나섰다.



또 박연수는 앞서 딸이 메인 스폰서를 확보했다는 소식도 전한 바 있다.



박연수는 2006년 축구선수 출신 송종국과 결혼해 1남1녀를 뒀다. 송지아는 아빠 송종국과 2013년 MBC TV 예능 '아빠! 어디가?'에 출연해 얼굴을 알렸다.



박연수는 2015년 송종국과 이혼 후 두 자녀를 홀로 양육 중이다.

삼천리 골프단은 현재 KLPGA 자매 골퍼인 고지우·고지원 프로, 2024년 다승왕 마다솜 프로, 박보겸 프로, 서교림 프로, 유현조 프로, 이세희 프로, 이재윤 프로, 전예성 프로, 정지현 프로, 최가빈 프로가 소속돼 있는 명문팀이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]