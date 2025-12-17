타이어뱅크가 제안하는 겨울철 타이어 관리법

주말 중부지역을 중심으로 다시 한번 더 많은 눈이 내리며 관계 당국의 제설 작업도 바빠졌다. 겨울철 제설 작업 때 빠지지 않는 것은 '염화칼슘'이다. 염화칼슘은 차량 부식은 물론 타이어에도 악영향을 끼친다. 타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(회장 김정규)에서는 운전자에게 겨울철 염화칼슘에 대비해야 한다고 안내 중이다.

물보다 낮은 어는 점과 수분 흡수시 발열 특성이 있다. 겨울철 빙판을 해소시켜 안전운행을 돕는 고마운 존재다. 하지만 차량 부식의 원인이기도 하다. 염화칼슘에 포함된 염소는 타이어는 물론이고 자동차 곳곳에 부식을 일으킨다. 이는 차체 내구성을 약화 시키게 한다. 전문가들은 염화칼슘이 뿌려진 노면과 직접 맞닿는 타이어에 가해지는 부담을 그냥 지나쳐서는 안 된다고 조언한다.

타이어가 염화칼슘에 지속적인 노출 되면 결국 내구성을 약화 돼 주행 중 타이어 파손 등의 가능성을 높인다. 겨울염화칼슘으로 인해 문제가 발생하지 않도록 꼼꼼하게 관리하는 것이 중요하다. 겨울철엔 도로엔 반드시 있다고 해도 무방하다. 운행 후 기온이 영상일 때는 타이어 세척하는 것이 좋다.

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크 관계자는 “타이어는 주성분이 고무로 이뤄진 만큼 염소 성분에 취약하다”며 “염화칼슘이 뿌려진 도로 주행 뒤엔 반드시 꼼꼼하게 타이어와 휠을 닦아주는 것이 타이어 내구성 약화를 막는 방법”이라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

