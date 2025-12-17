'전작 흥행·백종원 논란' 부담 안은 ‘흑백요리사2’…“어떤 반응이든 마음 열고 받아들일 것” [SW현장]

셰프 정호영, 후덕죽, 선재스님, 손종원, 김은지PD, 김학민PD, 술 빚는 윤주모, 프렌치 파파, 중식 마녀, 아기 맹수(왼쪽부터)가 17일 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 예능 '흑백요리사 요리 계급 전쟁2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 사진=뉴시스

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’가 전작 흥행과 백종원 논란에 대한 부담감을 안고 닻을 올렸다.

17일 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’는 서울 종로구 한 호텔에서 기자간담회를 열었다. 연출을 맡은 김학민 PD, 김은지 PD와 더불어 백수저 셰프 선재스님·후덕죽·손종원·정호영, 흑수저 셰프 프렌치 파파·중식 마녀·술 빚는 윤주모·아기 맹수가 참석했다. 시즌1에 이어 이번 시즌에서도 심사위원으로 참여하는 백종원과 안성재 셰프는 참석하지 않았다.

시즌1의 글로벌 성공 이후 시즌2를 선보이게 된 김학민 PD는 “너무나 큰 사랑을 받았기 때문에 무게감이 크게 느껴졌다”며 “어떻게 준비를 할지 내부 회의도 하고 고민을 많이 했다. 변화를 위한 변화는 프로그램의 독이 될 수 있다고 판단했다”고 밝혔다. 이어 “시즌1에서 사랑받았던 요소는 보완해서 가져가고 아쉬웠던 부분은 과감히 대체해서 완성도 있는 프로그램에 집중했다. 그게 변화보다 더 어려운 선택일 것이라는 방향성을 잡았다”고 기획 의도를 밝혔다.

프로그램 제작 확정 이후 심사위원 백종원은 농지법 위반, 원산지 표기 오류, 방송 갑질 등 각종 의혹에 휩싸였다. 김 PD는 “시청자 피드백이 정말 많고 다양한데 무겁고 신중하게 받아들이고 있다”고 조심스럽게 말했다. 그러면서 “시즌2가 이제 공개됐기 때문에 시즌3에 대한 논의는 제작 여부도 아직 모르는 상황이라 말씀드리기 이른 것 같다. 어떤 반응이든 귀를 기울이고 마음을 열고 받아들이겠다. 항상 유념하고 다음 스텝을 준비하겠다”고 밝혔다.

100인의 셰프 섭외를 두고 김은지 PD는 “시즌1이 저희 모두에게 용기를 줬다. 당시 출연을 고사했던 셰프들까지 용기를 내고 시즌2에 자진 지원을 해주셨다. 지원서를 읽으면서 제작진도 깜짝 놀랄 정도였다”며 “시즌1에서는 감히 후덕죽, 선재스님에게 섭외 제안을 못 드렸는데 이번엔 저희도 용기를 얻었고 선뜻 수락을 해주셔서 놀랐다”고 말했다. 그러면서 “100인 라인업이 완성됐을 때 빨리 자랑하고 싶었다. 9개월 이상 참았는데 이제 자랑할 수 있어서 다행”이라고 웃었다.

셰프 정호영, 후덕죽, 선재스님, 손종원, 술 빚는 윤주모, 프렌치 파파, 중식 마녀, 아기 맹수(왼쪽부터)가 17일 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 예능 '흑백요리사 요리 계급 전쟁2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 사진=뉴시스

가장 섭외가 힘들었던 백수저 셰프는 한식과 양식 각각 미쉐린 1스타를 거머쥔 손종원이었다. 김 PD는 “저희를 정말 애태우게 했다”고 웃으며 “원래 완강하게 거절을 하셨다. 눈물을 머금고 알겠다고 했는데 몇 주 뒤에도 셰프님의 얼굴을 잊을 수가 없더라. 미친 척 하고 한 번 더 제안을 드린 끝에 다행히 수락하셔서 함게 하게 됐다”고 비하인드를 전했다.

손종원은 “도전을 하는데 큰 의미를 뒀다”고 출연을 결심한 이유를 밝혔다. 이어 “뭐가 됐든 본업이 가장 중요한 셰프로서 업장이 중요했는데 촬영일이 업장 운영과 겹치지 않았다. 제작진이 저를 믿어준 것에 감동 받아서 저 또한 정말 열심히 했다”고 강조했다.

중식의 전설이자 57년의 경력을 가진 후덕죽은 “나이도 많은데 아직도 현장에서 뛰어다니냐는 얘기를 많이 듣는다. 후배 한 명이라도 가르치고 젊은 친구들과 같이 하면서 배울 수 있다는 자세로 임했다”고 각오를 밝혔다. 사찰음식의 독보적인 대가 선재스님은 “흑백요리사에서 90명이 넘는 수행자를 만났다. 많은 수행자를 만났듯 시청자도 그분들이 어떻게 음식을 생각하고 얼마나 노력하는지 생각하면 좋겠다. 누가 나와 대결하든 그들의 삶과 실력을 존중하고 싶었다”고 말했다.



활발하게 방송 활동을 하고 있는 정호영은 시즌1 섭외를 거절했다가 이번 시즌에 다시 참여했다. 그는 “거절하고 엄청난 후회를 했다. 시즌2 참가자 모집하는데 연락 안 와서 조급했었는데 마침 연락을 주시더라”라고 웃었다. 그러면서 “막상 현장에 들어갔을 때 조급해하고 떨어서 아쉬운 부분이 있었지만, 살아오면서 흑백요리사2 만큼 가장 짜릿하고 유쾌하고 행복한 경험은 없었다”고 회상했다.

화려한 경력에도 불구하고 흑수저로 출연한 프렌치파파는 “제가 요리를 계속 할 수 있을지에 대한 고민을 하고 있었다. 프로그램에 나간다는 결심을 했을 때는 흑이든 백이든 아무 상관없었다”고 밝혔다. 이어 “저에게 흑백요리사는 큰 위로였다. 경연하는 동안 내가 여전히 요리를 좋아한다는 걸 알게 됐다”며 “요리할 때는 정신이 없어서 백수저를 볼 수 없었는데 방송을 보니 많은 분들이 응원하고 걱정해줘서 큰 위로를 받았다. 100명 세프가 다 스토리가 있다. 스토리에 집중해서 보면 다들 위로를 받지 않을까 싶다. 요리에는 엄청난 힘이 있다. 흑백요리사2를 통해 요리가 가진 힘을 느꼈으면 좋겠다”고 강조했다.

지난 16일 3화까지 첫 공개한 ‘흑백요리사2’에서는 백수저 18인과 이에 도전할 흑수저 80인이 한자리에 모인 모습이 담겼다. 흑수저는 결정전을 통해 백수저들의 인원만큼만 생존하는 가운데 지난 시즌에 참여했던 최강록과 김도윤이 히든 백수저로 등장해 반전을 안겼다. 김학민 PD는 “시즌2인 만큼 새로운 모습과 재미를 찾을 수 있을 것이라 생각해 히든 매치 장치를 생각했다”며 “재도전 룰을 부여할 때 시청자가 어떤 분을 궁금해하고 모습을 보고 싶어할지 고민하다가 최강록, 김도윤 셰프가 떠올렸다”고 설명했다.

1라운드 당시 최강록과 김도윤은 흑수저와 함께 요리를 준비해 백종원, 안성재의 심사를 받았다. 김은지 PD는 “현장에 100명의 참가자와 300명의 스태프가 있었는데 심사 순간에 정말 고요했다. 아무도 말을 안하고 정적이 흘렸는데 두 분의 결과가 나왔을 때 담당 작가들이 다 눈물을 보였다. 저희도 함께 기뻐하고 안타까워하며 응원했다”고 떠올렸다. 김학민 PD 또한 “98명의 셰프가 아무도 몰랐어야 했기에 그분들이 지인, 가족에게 말도 못하고 미션을 준비했다. 덕분에 초반부 명장면이 나왔다”며 최강록, 김도윤에게 감사를 전했다.

시즌1과는 다른 관전 포인트로 김은진 PD는 “이번엔 요리로 끝까지 가보자는 콘셉트다. 시즌1에 비해서 더 많은 요리가 탄생할 예정”이라며 “시청자도 요리로만 정면승부하는 대결을 요청해서 그 피드백을 받아 ‘요리 미션의 끝으로 가보자’고 했다”고 강조했다. 김학민 PD는 “이번 주보다 다음 주가 더 재밌을 것이고 또 그 다음 주가 더 재밌을 것이라 장담한다. 기대하는 도파민이 점차적으로 다음, 다음에 배치됐다”고 기대감을 끌어올렸다.

