진성남자기숙학원, 2027학년도 대입선행반 1월 1일 개강

국내 남학생 전문 입시기숙학원인 진성남자기숙학원이 2027학년도 대입선행반을 오는 1월 1일 개강한다고 18일 밝혔다.

진성남자기숙학원은 44년의 전통을 보유하고 있으며 입시기숙학원 부문에서 6년 연속 대한민국 교육브랜드대상을 수상한 기관이다. 광명에 위치한 사립 명문 진성고등학교와 연계된 ‘한 가족형’ 학원으로도 알려져 있다.

학원에 따르면 이번 프로그램은 학생 개개인의 학습 특성에 맞춘 맞춤형 지원과 체계적인 커리큘럼 제공을 통해 학습 성과 극대화를 목표로 한다.

2027학년도 대입선행반은 재수생과 N수생을 대상으로 2026년 1월 1일에 개강한다. 국어, 영어, 수학 선행 집중 강의를 통해 학생들의 전반적인 학습 능력 향상과 기초 실력 다지기를 지원한다.

이와 함께 윈터스쿨은 예비 고1, 고2, 고3 학생을 대상으로 같은 날 개강한다. 윈터스쿨은 국어·영어·수학 중심의 커리큘럼으로 구성되며 학생들의 학습 기초 확립과 상위 학년으로의 성공적인 진학을 돕는 데 중점을 둔다. 모든 수업은 소수정예 밀착형으로 진행되어 학생별 세부 학습 상황을 면밀하게 지도한다.

학원의 대표 성적향상 프로그램인 ‘진남기 수학클리닉’도 함께 운영된다. 이 프로그램은 수학 기초가 부족하거나 어려움을 겪는 학생들을 위한 맞춤형 수업으로 명문대 출신 강사가 1:1로 기본 개념 학습과 문제풀이 클리닉을 진행한다. 이를 통해 수학적 약점을 보완하는 동시에 실력 향상과 수학에 대한 자신감 형성을 유도한다.

진성남자기숙학원은 학생들이 학업에 집중할 수 있도록 방해 요소를 최소화한 학습 최적화 환경을 구축해 운영 중이다. 학원 내에는 강의실, 독서실, 2인 1실 기숙사와 다양한 편의 시설이 갖춰져 있다.

또한 학생들의 학습과 생활을 체계적으로 관리하기 위해 학습담당 교사와 생활담당 교사가 협력하는 2중 담임제를 실시하고 있다. 반은 약 15명 내외의 소수정예로 편성되며 학생 개개인의 학습 수준을 고려한 지도와 상담이 이루어진다.

학습실과 생활 공간은 효율적으로 구성되어 있어 충분한 개인 학습 공간과 휴식 공간을 제공함으로써 학습과 휴식의 균형을 자연스럽게 유지할 수 있도록 돕는다.

학부모를 위한 학생 학습·생활 실시간 확인 시스템도 운영 중이다. 해당 시스템과 정기 상담을 통해 학부모는 자녀의 학습 진척도와 생활 상태를 직접 확인할 수 있다.

학원 관계자는 “학생 개개인의 목표에 맞춘 최적의 교육과 지원을 제공하여 최상의 학습 성과를 이끌어내겠다”고 말했다. 모집 관련 세부 정보는 학원 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

