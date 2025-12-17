고고모바일, 새학기 앞두고 우리 아이 첫 스마트폰 프로모션 진행

사진=고고모바일

고고모바일은 다이소와 함께 우리 아이 첫 스마트폰 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

자녀들의 새학기를 앞두고 부모들의 가장 큰 고민을 해결할 수 있는 우리 아이 첫 스마트폰 프로모션이 12월 16일부터 시작됐다.

이번 프로모션은 자녀의 초등학교 입학을 준비하는 부모들이 자녀의 안전한 스마트기기 사용 환경을 마련할 수 있도록 기획됐다. 새롭게 추가된 기능을 탑재한 ‘안심키즈폰’은 다이소 매장내 홍보물의 QR코드를 통해 간편하게 신청하고 상담까지 받을 수 있다.

업체에 따르면 해당 ‘안심키즈폰’은 삼성전자 A17 LTE단말로 프로모션 기간 내 신청 시 1000대에 한해 할부원금 0원 혜택이 적용된다. 또한 개통을 완료한 모든 고객에게는 다이소 모바일상품권 5만 원권이 지급된다.

특히 ‘안심키즈폰’ 주요 기능으로는 실시간 위치 추적 기능(위치 동선 이력관리), 데이터 접속 및 와이파이 접속 개별 제어 기능, 배터리 잔여량 관리 및 알림, 신규 앱설치 시 알림 기능, 인스타그램·유튜브·틱톡 등 SNS 허용 및 사용 시간 제한 관리 기능, 유해 키워드 및 콘텐츠를 차단하는 안전 필터링 기능, 특정 유튜브 구독 채널 및 링크(URL) 차단 기능 등이 있다.

고고모바일 관계자는 “이번 프로모션은 우리 아이들이 올바른 휴대폰 사용 습관을 만들고 아이를 안전하게 지키고 싶은 마음에서 시작된 프로젝트”라며 “제품 기획 역시 사업적 기준이 아닌 ‘부모의 기준’으로 세세하게 고민해 만든 만큼, 학부모님들이 느끼는 불안 요소를 실질적으로 해소하고 아이들이 더욱 안전한 환경에서 스마트폰을 사용할 수 있도록 하는 데 목적이 있다”고 밝혔다.

황지혜 기자

