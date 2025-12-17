VVUP, 인도네시아 주요 차트 1위 힘입어 현지 진출…본격 글로벌 행보

그룹 VVUP(비비업)이 멤버 킴의 모국인 인도네시아를 시작으로 본격 글로벌 행보에 박차를 가한다.

VVUP은 오는 26~27일(현지시간) 인도네시아 자카르타에서 팬 이벤트 'House Party with VVUP'을 진행한다. 퍼포먼스는 물론 밋앤그릿, 팬사인회를 진행하며 현지 팬들과 가까이서 호흡할 예정이다.

특히, VVUP이 인도네시아를 방문하는 것은 데뷔 후 이번이 처음인 가운데, 멤버 킴의 모국이어서 그 의미가 더욱 남다르다. VVUP은 컴백마다 인도네시아 아이튠즈 K-팝 차트 상위권을 휩쓴 바, 현지 인기에 힘입어 글로벌 진출의 첫 시작점을 인도네시아로 택했다.

이번 프로모션은 VVUP과 컬렉션 협업을 선보인 럭셔리 골프웨어 브랜드 MARK & LONA(마크앤로나)가 함께해 더욱 눈길을 끈다. VVUP과 MARK & LONA의 협업 소식은 당시 일본 현지 92개 매체가 대대적으로 다루며 VVUP의 글로벌 인기를 실감케 한 바 있다.

VVUP은 최근 미니 1집 'VVON'을 통해 음악, 퍼포먼스, 비주얼 전 영역에서의 성공적인 리브랜딩을 알리며 아시아를 넘어 남미, 중동, 유럽 등 글로벌 전역에서 존재감을 확대했다. VVUP은 멕시코와 프랑스 아이튠즈 K-팝 차트에 신곡과 기발매곡을 다수 진입시키며 이른바 '줄 세우기'를 기록, 국내외 상승세 속에 스테디셀러로서의 입지를 굳건히 했다.

이에 더해 'VVON'은 발매 직후 인도네시아, 태국 아이튠즈 R&B/소울 차트 1위를 차지했으며 브라질, 포르투갈 애플 뮤직 K-팝 차트 상위권에도 이름을 올렸다. 타이틀곡 'Super Model' 역시 카타르 애플 뮤직 차트 최정상에 오른 가운데, 뮤직비디오 조회수는 현재 1400만 뷰에 육박한다.

VVUP은 오는 26~27일 양일간 인도네시아 자카르타 Lippo Puri Mall과 Kota Kasablanka에서 팬 이벤트를 진행한다. 팬 이벤트 참석은 MARK & LONA 컬렉션 티셔츠 구매자 대상으로 선정된다.

