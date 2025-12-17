이이경 사생활 폭로자, 재차 입장 공개…논란 지속

배우 이이경. 사진 = 뉴시스

배우 이이경이 사생활 의혹에 대해 법적 조치 중인 가운데, 폭로자 A씨가 재차 입장을 밝혔다.

A씨는 17일 자신의 SNS를 통해 “저는 이전에도 한국 남자 연예인이나 인플루언서들에게 DM을 보낸 경험이 있다. 실제로 몇몇 분들과 대화를 주고받은 적도 있다”고 밝혔다.

그는 “다만 연예인으로부터 직접적인 답장을 받은 것은 이번 처음이었고, 당시에는 그 점이 신기하게 느껴졌다. 또한 여성이 먼저 플러팅을 하는 행위가 이렇게까지 부정적인 시선으로 해석될 수 있다는 점에 대해서도 깊이 인지하지 못했던 것이 사실”이라고 덧붙였다.

A 씨는 “분명히 말씀드리고 싶은 점은 저 역시 성적인 대화에 동조하고 참여했던 부분이 있다는 사실을 인정한다는 것이다. 그러나 제가 문제라고 느낀 지점은 올해 4월에 받은 메시지이며, 해당 인물의 대화 수위가 그 시점에서 명백히 선을 넘었다는 점”이라고 주장했다.

이어 “저는 성적인 대화에 동참한 사실은 있으나 대화가 진행되는 과정에서 상대방의 표현 수위가 점차 폭력적이고 위협적인 방향으로 변해갔다고 판단했다”며 “또한 방송에서 보이는 해당 배우의 이미지와 실제로 나누었던 대화 내용 사이의 괴리가 크게 느껴졌고 이로 인해 개인적으로 매우 혼란스럽고 답답한 감정을 느꼈다”고 설명했다.

또한 “해당 배우가 제 DM에만 응답했을 것이라고는 생각하지 않는다. 실제로 그와 DM을 주고받았던 몇몇 분들로부터 응원을 메시지를 받았으나 그분들에게 추가적인 피해가 발생할 수 있다고 판단해 관련 내용은 공개하지 않았다”며 “처음에는 두려움으로 인해 AI로 생성된 것이라고 설명했으나, 사실관계를 바로잡고자 다시 한 번 명확히 말씀드린다. 해당 내용은 사실”이라고 말했다.

A씨는 자신의 신상을 공개하기 위해 개설된 인스타그램 계정과 관련해서도 “현재 법적 조치를 준비 중”이라고 알렸다.

한편, 이이경은 A 씨의 폭로로 사생활 의혹에 휩싸였다. 이이경 소속사 상영이엔티는 A 씨 주장을 전면 반박하며 법적 조치에 나섰다. 이이경 역시 SNS를 통해 억울함을 드러내며 의혹을 부인했다. 이후 A 씨는 “AI로 조작했다”며 폭로 내용이 거짓말이라고 실토했다가, 다시 자신의 주장이 사실이라며 재차 입장을 밝히고 있다.

이이경은 해당 여파로 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서 하차했으며, MC 합류가 예정돼 있던 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 출연도 무산됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

