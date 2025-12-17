배우 이단·이태훈·조명균, 하이퍼나인과 전속계약…이달 등과 한솥밥

하이퍼나인엔터테인먼트가 배우 이단, 이태훈, 조명균과 전속 계약을 체결하며 차세대 라인업 강화에 나섰다.

하이퍼나인엔터테인먼트는 17일 "각자의 가능성과 개성을 지닌 배우 이단, 이태훈, 조명균과 새로운 출발을 함께하게 됐다"라며 "장기적인 관점에서 성장할 수 있도록 체계적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

하이퍼나인엔터테인먼트는 최근 베테랑 배우와 잠재력 있는 신예 배우 영입을 통해 매니지먼트 포트폴리오를 꾸준히 확장해 왔다. 이번 계약 역시 탄탄한 현장 경험을 바탕으로 한 단계 도약을 준비하는 배우들과 호흡을 맞추며, 향후 폭넓은 활동 행보를 예고하고 있다.

이번에 합류한 세 배우는 드라마, OTT, 영화를 넘나들며 현장 경험을 차곡차곡 쌓아온 공통점을 지닌다. 역할의 크기보다는 다양한 장르와 캐릭터를 통해 연기 스펙트럼을 넓혀왔다는 점에서 향후 확장 가능성이 주목된다.

배우 이단은 넷플릭스 '킹덤2', '지금 우리 학교는'과 영화 '반도', '한산: 용의 출현' 등 대형 장르물에서 존재감을 드러냈다. 이태훈은 넷플릭스 '인간수업', '백설공주에게 죽음을'을 비롯해 영화 '신의 한 수: 귀수편', '비와 당신의 이야기', '압구정' 등 다채로운 캐릭터를 소화하며 연기 폭을 넓혀왔다. 조명균은 넷플릭스 '트렁크', SBS '모범택시2' 등에서 꾸준한 행보를 이어가며 안정적인 연기력을 인정받고 있다.

하이퍼나인엔터테인먼트 구동현 대표는 "이단, 이태훈, 조명균 모두 발전 가능성이 무궁무진하고, 앞으로의 행보가 더욱 기대되는 배우들"이라며 "하이퍼나인은 배우가 스스로의 속도로 성장할 수 있도록 현실적이고 안정적인 환경을 만드는 데 집중하고 있다. 함께 호흡을 맞추며 좋은 결과를 만들어가겠다"고 전했다.

새로운 둥지에서 첫발을 내디딘 배우 이단, 이태훈, 조명균이 하이퍼나인엔터테인먼트와 함께 어떤 성장 과정을 그려갈지 업계의 관심이 모아진다.

